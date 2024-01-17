Китай не має наміру домагатися припинення війни Путіна проти України, – Politico

Представники Китаю не зустрілися із українською делегацією у Давосі, що, за даними видання, свідчить про підтримку Китаєм Москви.

Китайська делегація на економічному форумі у швейцарському Давосі не зустрілася із українською делегацією. Це є "останньою ознакою" того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента Росії Володимира Путіна проти України.

Про таке пише Politico.

Як йдеться у матеріалі напередодні саміту в швейцарських Альпах глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак заявив, що Китаю вкрай необхідно приєднатися до мирних переговорів і натякнув, що Володимир Зеленський матиме можливість поспілкуватися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Також, пише видання, китайська делегація у Швейцарії мала широкі можливості зустрітися із українськими колегами. Проте "Україна не просунулася в тому, щоб змусити Китай взяти участь у переговорах, а Зеленський і Лі не змогли поговорити".

"Це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатися припинення повномасштабної війни президента Росії Володимира Путіна проти України. Натомість країна стала на бік Росії, забезпечуючи її сили матеріалами для військового використання незважаючи на тиск і санкції Заходу", – вказано у матеріалі.

Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виявилося навмисним, а не результатом проблеми з розкладом. Як повідомив високопоставлений американський чиновник, Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у якийсь момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії. Інший високопоставлений чиновник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зібрань після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Проте представники України заперечили такі заяви і додали, що в розкладі делегації не було зустрічі з китайськими офіційними особами і що Київ ніколи про неї не просив.

Китайські чиновники ніяк не прокоментували ситуацію.

Один із політиків ЄС заявив, що блок закликав Китай відновити прямий контакт із Зеленським, зазначивши, що зустріч із Лі у Швейцарії була б позитивним кроком.

Після повномасштабного вторгнення Зеленський і китайський лідер Сі Цзіньпін розмовляли по телефону в квітні минулого року.

Вже за місяць посол Китаю в Україні відвідав Київ.

Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України, – у матеріалі LB.ua.

Китай у Давосі