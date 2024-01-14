У Давосі розпочалася зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру

Сьогодні, 14 січня, у Давосі відбувається вже четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Зокрема своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 — Південної Америки, 3 — Північної Америки, 2 — Океанії.

Він зазначає, що сьогоднішня четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української Формули миру, а саме ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

"Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства", — зазначає глава ОП, — Сьогодні у Давосі ми говоримо про світовий порядок і справедливість. Я вдячний за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась в роботу".

Під час відкриття зустрічі радників Андрій Єрмак розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури.

Він зазначив, що просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил.

"Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо – або виграємо і живемо далі. І ми боремось. За два роки повномасштабної війни українські сили оборони повернули понад 50% окупованих рф території та, маючи скромні власні морські сили, знищили п’яту частину потенціалу Чорноморського флоту рф й убезпечили Чорне море", — додає Єрмак.

Андрій Єрмак наголошує, якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України, то будь-який агресор деінде у світі зможе завтра відхопити шмат будь-якої країни та провести там фейкові вибори.

Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях

Серед питань, які мають розглянути: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Як і на Мальті, кожен із цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків Формули.

"Вдячний засновнику Всесвітнього економічного форуму Клаусу Швабу, Президенту ВЕФ Берге Бренду та Міністру закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісу за їх підтримку", — підкреслив Єрмак.

В межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться спеціальні дві сесії в розвиток презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.

Про історію створення та розвиток ідеї української Формули миру, читайте у статті Андрія Єрмака "Формула миру України. Від ідеї до реалізації".