Зеленський нагородив Сунака орденом Свободи

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
"За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Ріші Сунака - прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в тексті документа.
- Відповідно до статуту ордена Свободи, нагороду отримують громадяни України, іноземці та особи без громадянства, за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету і незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
- Нагороджений орденом іменується кавалером ордена Свободи.