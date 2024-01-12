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Зеленський нагородив Сунака орденом Свободи

Британський прем'єр отримав нагороду за зміцнення українсько-британського міждержавного співробітництва.

Зеленський нагородив Сунака орденом Свободи
Ріші Сунак і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

"За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Ріші Сунака - прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в тексті документа.

  • Відповідно до статуту ордена Свободи, нагороду отримують громадяни України, іноземці та особи без громадянства, за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету і незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
  • Нагороджений орденом іменується кавалером ордена Свободи.
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