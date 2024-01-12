Зеленський нагородив Сунака орденом Свободи

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.

"За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом Свободи Ріші Сунака - прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться в тексті документа.