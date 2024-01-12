Сьогодні, 12 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

“Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену, Конгресу й американському народу за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Президент України наголосив, що візит Пенні Пріцкер є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави.

Під час зустрічі Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення ППО для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури з огляду на продовження Росією ракетного терору.

Також сторони обговорили питання забезпечення макрофінансової стабільності України та шляхи використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України. 2024 рік має стати роком ухвалення остаточних рішень і реалізації конкретних кроків у цьому напрямі.

Спеціальна представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорила з українською владою сумнівне призначення голови Рахункової палати Ольги Піщанської.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також американським бізнесом. Шмигаль і Пріцкер обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства, зміцнення української економіки, забезпечення стабільного українського експорту. Глава уряду додав, що триває робота зі США над посиленням експортних спроможностей.

Хто така Пенні Пріцкер