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Військові зв’язківці завдяки київській громаді придбали обладнанням для автоматизованої системи управління ЗСУ

Військові отримали телекомунікаційне та серверне обладнання.

Військові зв’язківці завдяки київській громаді придбали обладнанням для автоматизованої системи управління ЗСУ
Військові зв'язківці "Легенда"
Фото: facebook/signalcybersecutirycommand

За кошти бюджету Києва військові зв’язківці придбали обладнання для автоматизованої системи управління Збройними Силами України. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ.

«Сильні разом! Київська громада придбала для військових звʼязківців «Легенда» телекомунікаційне та серверне обладнання. Така допомога військовим звʼязківцям сприяє оновленню автоматизованої системи управління Збройними Силами», - йдеться у повідомленні.

Командування Військ зв’язку та кібербезпеки подякувало громаді Києва за допомогу.

«У всесвітній день «Дякую» ми щиро дякуємо кожному і кожній, хто допомагає нам. Ми разом сильні та непереможні» - наголосили військові.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у 2023 році столиця спрямувала на допомогу захисникам 10% свого бюджету – понад 7 мільярдів гривень.

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