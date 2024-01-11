Посол України відповів Фіцо: Словаччина приєдналася до НАТО задля гарантій безпеки від Росії

Через те, що у 2008 році НАТО не пообіцяло Україні та Грузії членство, Росія дозволила собі напасти спочатку на Грузію, а згодом - і на Україну, зазначив Мирослав Кастран.

Посол України у Словаччині Мирослав Кастран назвав хибним твердження словацького прем'єра Роберта Фіцо про те, що Україна провокує Росію своїми заяви про вступ до НАТО.

Так Кастран відреагував на колонку Фіцо в інтернет-виданні Pravda під назвою «Стратегія Заходу в Україні просто не працює».

Як ідеться в дописі посла у фейсбуці, він розділяє позицію прем'єра Словаччини щодо того, що РФ порушила міжнародне право. "Але вважаю таке формулювання занадто м’яким для опису усіх тих жахіть, які 24 лютого 2022 року принесла Росія на українську землю", - наголосив Кастран.

Посол підкреслив, що "абсолютно ніщо не може слугувати виправданням російським злочинам в Україні" і що для РФ немає ніякої небезпеки, адже "жодна свідома країна, навіть найпотужніша, ніколи б не наважилася напасти на Росію, яка, не забуваймо, є ядерною державою з 17 мільйонами квадратних кілометрів території".

"Свого часу й Словаччина, як і решта країн Східної Європи, приєдналася до НАТО. Але не тому, щоб спільно погрожувати Росії, а саме навпаки: щоб у Альянсі отримати гарантії безпеки від самої Росії. У минулому році через ті самі причини ми побачили приєднання до НАТО чергової країни, Фінляндії. Незабаром у цьому році до блоку приєднається ще одна скандинавська країна, Швеція. Обидві держави до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році навіть не думали ставати частиною північноатлантичного блоку, а десятиліттями дотримувалися політики військового нейтралітету", - зазначив посол.

Він нагадав, що саме через те, що у 2008 році НАТО не пообіцяло Україні та Грузії членство, Росія дозволила собі напасти спочатку на Грузію (у 2008 р.), а у 2014 році – фактично розпочати війну в Україні, окупувавши кримський півострів та частину східних областей України.

Кастран наголосив, що "не варто за словами «не все так однозначно» приховувати речі, які є очевидними і які ми продовжуватимемо називати своїми іменами, або «чорним і білим»".

"Зокрема й те, що Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті", - підкреслив посол.