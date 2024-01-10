Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія, яка є країною-агресором, потребує гарантій безпеки, а Україна неспроможна на повноцінний контрнаступ. Мало того, Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України.

Про це йдеться у колонці Фіцо видання Pravda.

"Росія відповіла на безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять, давайте подивимося, чого досягли США в Іраку", – пише Фіцо.

Він додає, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Захід не дозволив українцям укласти перемир’я на справедливих умовах щонайменше у двох дуже перспективних випадках. На його думку, Захід неправильно оцінив застосування російської військової сили як можливість поставити Росію на коліна.

"Захід скористається порушенням Росією міжнародного права, постачатиме Україні купу зброї, мільярди доларів, навантажуватиме Росію масованими санкціями, атакуватиме основні російські мінеральні ресурси і до останнього чекатиме, що український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої і внутрішньо політично підірваної Росії", – пише словацький прем’єр. Фіцо додає, що така стратегія ЄС не до смаку йому.

Він прогнозує, що зброя і гроші ще деякий час будуть надходити в Україну – "але безрезультатно". Фіцо позиціонує себе як політик, який не радіє, що в Словаччині з Російської Федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.

"Факти невблаганні... Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ, вона стала повністю залежною від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки", – додає Фіцо.

Водночас, за його словами, Росія також потребує гарантій безпеки.

"І я продовжую вважати, що ми повинні повернутися до нещодавньої європейської риторики про те, що ЄС і Росія є певним чином пов'язаними посудинами, і що вони потребують один одного. Як прем'єр-міністр Словацької Республіки, я не буду поширювати ворожість до жодної країни світу, я також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією", – заявив Фіцо.

"Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку", – пише Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом: "Якщо вона бачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти".