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На лідера південнокорейської опозиції напали через політичні мотиви

Зловмисник стежив за Лі Чже Меном протягом кількох місяців і хотів перешкодити йому балотуватися у президенти.

На лідера південнокорейської опозиції напали через політичні мотиви
Головний опозиціонер Південної Кореї, лідер Демократичної партії Лі Чже Мен
Фото: EPA/UPG

Чоловік, якого звинувачують у ножовому пораненні лідера Демократичної партії Лі Чже Мена − найбільшої опозиційної політсили Південної Кореї, стежив за політиком протягом кількох місяців і хотів перешкодити йому балотуватися у президенти.

Про це повідомили у поліції країни, пише Bloomberg.

66-річний нападник на прізвище Лі намагався вбити Лі близько тижня тому, напавши на нього з ножем. Підозрюваний відвідував кілька попередніх політичних мітингів за участі опозиціонера, щоб скласти план нападу.

Лі спочатку лікували в Пусані, а потім вертольотом доставили до лікарні в Сеулі, де йому зробили двогодинну операцію. Сьогодні його виписали.

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Лі, який зазнав невдачі в боротьбі за пост президента на останніх виборах, є однією з найбільш поляризованих фігур у політичному ландшафті країни. Він привернув увагу лівих виборців обіцянками запровадити базовий загальний дохід.

Торік у серпні прокуратура звинуватила Лі у хабарництві, пов’язаному з компанією, яка нібито незаконно перевела близько 3 мільйонів доларів до Північної Кореї для сприяння візиту Лі до Пхеньяну.

“Нападник висловив своє невдоволення тим, що Лі не отримав покарання, включно зі затримкою судових процесів. Підозрюваний заявив про свій намір перешкодити політику стати президентом і отримати більшість місць на майбутніх загальних виборах”, − сказав чиновник з управління столичної поліції Пусана. 

За даними поліції, розслідування показало, що підозрюваний схилявся до політичного екстремізму. Він перебуває під вартою за звинуваченням у замаху на вбивство.

Політичне насильство у Сеулі

Останніми роками в Південній Кореї перед виборами відбулися кілька резонансних випадків політичного насильства. У 2022 році на попередника Лі Сон Ен Гіла під час передвиборчої кампанії напав чоловік з молотком, вдаривши його по голові.

У 2006 році колишня президентка Пак Кин Хє, яка тоді була лідером великої опозиційної партії, отримала 11-сантиметровий поріз на обличчі, коли чоловік напав на неї під час політичного виступу. Пак є дочкою колишнього президента Пака Чон Хі, якого 1979 року вбив голова південнокорейської розвідки Кім Джегю.

Хто такий Лі Чже Мен

  • Лі − колишній робітник, який згодом став адвокатом із захисту громадянських прав. Він був у політиці понад 15 років як член прогресивного табору. У 2018 році Лі став губернатором провінції Кьонгі, що оточує Сеул.
  • 59-річний Лі був кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у 2022 році та балотувався проти Юна. Його обвинувачували у підкупах, однак всі обвинувачення він відкидав.
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