Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією

Закриття кордону продовжать ще на місяць.

Прикордонний рух на прикордонній станції Раджа-Йосепі між Фінляндією та Росією, листопад 2023 року

Кордон між Фінлядндією та Росією залишиться закритим після 14 січня ще на місяць.

Про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді, пише Yle.

Уряд країни має ухвалити нове рішення про кордон, що, вочевидь, буде зроблено в четвер на засіданні держради.

Як зазначили у видання Helsingin Sanomat, кордон з РФ закриють ще на місяць.

9 січня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Yle заявив, що ситуація на кордоні потребує додаткових заходів, оскільки дії Росії принципово не змінилися.

Про це раніше заявляла глава МВС країни Марі Рантанен. За її словами, немає інформації, що діяльність РФ якимось чином змінилася за той час, що кордон був закритий.

Прикордонна служба вчора повідомила про затримання чотирьох нелегальних мігрантів, які потрапили до Фінляндії зі сторони РФ.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ