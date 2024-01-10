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Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією

Закриття кордону продовжать ще на місяць.

Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією
Прикордонний рух на прикордонній станції Раджа-Йосепі між Фінляндією та Росією, листопад 2023 року
Фото: EPA/UPG

Кордон між Фінлядндією та Росією залишиться закритим після 14 січня ще на місяць. 

Про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді, пише Yle.

Уряд країни має ухвалити нове рішення про кордон, що, вочевидь, буде зроблено в четвер на засіданні держради.

Як зазначили у видання Helsingin Sanomat, кордон з РФ закриють ще на місяць.

9 січня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо в інтерв'ю Yle заявив, що ситуація на кордоні потребує додаткових заходів, оскільки дії Росії принципово не змінилися. 

Про це раніше заявляла глава МВС країни Марі Рантанен. За її словами, немає інформації, що діяльність РФ якимось чином змінилася за той час, що кордон був закритий.

Прикордонна служба вчора повідомила про затримання чотирьох нелегальних мігрантів, які потрапили до Фінляндії зі сторони РФ.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ

  • 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
  • Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
  • Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
  • За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.
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