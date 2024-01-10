NASA відкладає висадку астронавтів на Місяць до осені 2026 року, - CNN

Подорож була запланована на 2025 рік.

Програма NASA Artemis ("Артеміда"), яка передбачає висадку астронавтів на Місяці в цьому десятилітті, може бути відкладена щонайменше до вересня 2026 року. Раніше ця подорож була запланована на 2025 рік.

Про це повідомляє CNN.

Головною причиною відкладення місії називають затримки компанії SpaceX із розробки Starship – гігантської ракетно-космічної системи, яка має доправити астронавтів з місячної орбіти на південний полюс природного супутника.

Як повідомлялося, два випробувальні польоти Starship у 2023 році закінчилися вибухами.

Крім того, необхідно вирішити питання доставки необхідної кількості палива для польоту.

Віцепрезидентка SpaceX Джесіка Дженсен сказала, що до лютого SpaceX може отримати необхідні регуляторні дозволи до третього випробувального польоту Starship.

Представники NASA також очікують затримок з розробкою скафандрів. Зазначається, що саме підготовка SpaceX Starship та розробка скафандрів спричинили затримання місії Artemis III.

Крім того, повідомляється про проблемами з підготовкою капсули "Оріон", у якій перебуватимуть астронавти. За даними NASA, теплозахисний щит, який оберігає "Оріон" від пожежі, під час випробування в 2022 році несподівано зруйнувався.

Польоти на на Місяць

Після Artemis III NASA має на меті запустити у 2028 році місію Artemis IV з відправлення астронавтів на космічну станцію Gateway, яка обертатиметься навколо Місяця. Основна мета програми Artemis – забезпечити постійну присутність людини на Місяці. У 2021 році повідомлялося, що NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року.

Таке ж завдання поставив перед собою Китай, який планує висадити власних астронавтів на Місяць до кінця десятиліття.

У 1960-70 роках в рамках програми "Аполлон" NASA відправило до Місяця сім місій. "Аполлон-13" не зміг приземлитися через вибух кисневого балона. Останньою пілотованою місією став "Аполлон-17" у грудні 1972 року.