У Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС

Збір підписів триматиме до п’ятниці, після чого лист надішлють президентці Роберті Мецолі.

У Європарламенті почався збір підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа.

“Запустив історичну петицію, яка в разі успіху дозволить позбавити пана Орбана права голосу в Раді. Це суттєво відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини”, - написав євродепутат.

Він наголосив, що раніше такої процедури, яка передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, не розпочинали.

Сарвамаа підкреслив, що через Орбана механізм прийняття рішень ЄС “просто застряг”, і єдиний спосіб змусити це спрацювати – позбавити Орбана права голосу в Раді.

Таким чином Європарламент покаже, що в ЄС заборонений шантаж, зауважив депутат.

Збір підписів триматиме до п’ятниці, після чого лист надішлють президентці Роберті Мецолі.

Частина 2 статті 7 Договору про ЄС передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу. Йдеться про повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

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