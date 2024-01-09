На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
ГоловнаСвіт

Еквадор оголосив надзвичайний стан через втечу з в'язниці злочинця

Фіто – лідер великого злочинного угруповання, що підозрюється в причетності до вбивства кандидата в президенти. 

Еквадор оголосив надзвичайний стан через втечу з в'язниці злочинця
Фото: BBC

Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан по всій країні через зникнення ув'язненого лідера злочинного угруповання. Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто відбував покарання майже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угрупування "Лос Чонерос", пише BBC Україна.

Саме Фіто вважають причетним до вбивства кандидата в президенти, у минулому журналіста та борця з мафією Фернандо Вільявісенсіо. Його вбили торік під час президентської кампанії, тобто Вільямар тоді вже відбував покарання.

Однак попри це він погрожував політику розправою, тож "Лос Чонерос" підозрюють у причетності. 

Президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів. Цей режим передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

За словами президента, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

Як пояснює редактор ВВС в Латинській Америці Ванесса Бушшлютер, "Лос Чонерос" фактично контролюють більшу частину Регіональної в'язниці в Гуаякіле, де сидів Фіто.

"Наркотерористичні угрупування хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не будемо вести перемовини з терористами і ми не заспокоїмося, поки не відновимо мир в країні", – сказав президент.

Відсутність в'язня в камері помітили в неділю. Досі неясно, чи він втік за межі тюрми, чи переховується на її території. 

Фіто одного разу вже втікав із в'язниці. У 2013 році він та ще 17 в'язнів вибралися з La Roca, яка вважається більш надійною тюрмою, ніж та, звідки він зник зараз, і на човнах переправилися через річку-кордон тюремного комплексу. Через чотири місяці його знайшли в будинку його матері. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies