Еквадор оголосив надзвичайний стан через втечу з в'язниці злочинця

Фіто – лідер великого злочинного угруповання, що підозрюється в причетності до вбивства кандидата в президенти.

Президент Еквадору оголосив надзвичайний стан по всій країні через зникнення ув'язненого лідера злочинного угруповання. Адольфо Масіяс Вільямар на прізвисько Фіто відбував покарання майже 12 років і при цьому очолював могутнє мафіозне угрупування "Лос Чонерос", пише BBC Україна.

Саме Фіто вважають причетним до вбивства кандидата в президенти, у минулому журналіста та борця з мафією Фернандо Вільявісенсіо. Його вбили торік під час президентської кампанії, тобто Вільямар тоді вже відбував покарання.

Однак попри це він погрожував політику розправою, тож "Лос Чонерос" підозрюють у причетності.

Президент Еквадора Даніель Нобоа оголосив надзвичайний стан на 60 днів. Цей режим передбачає, зокрема, тимчасову заборону на публічні зібрання в комендантську годину.

За словами президента, режим надзвичайного стану дозволить військовим і поліції взяти під прямий контроль в'язниці країни.

Як пояснює редактор ВВС в Латинській Америці Ванесса Бушшлютер, "Лос Чонерос" фактично контролюють більшу частину Регіональної в'язниці в Гуаякіле, де сидів Фіто.

"Наркотерористичні угрупування хочуть залякати нас і думають, що ми поступимося їхнім вимогам. Але ми не будемо вести перемовини з терористами і ми не заспокоїмося, поки не відновимо мир в країні", – сказав президент.

Відсутність в'язня в камері помітили в неділю. Досі неясно, чи він втік за межі тюрми, чи переховується на її території.

Фіто одного разу вже втікав із в'язниці. У 2013 році він та ще 17 в'язнів вибралися з La Roca, яка вважається більш надійною тюрмою, ніж та, звідки він зник зараз, і на човнах переправилися через річку-кордон тюремного комплексу. Через чотири місяці його знайшли в будинку його матері.