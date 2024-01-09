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​Швеція надає 50 млн шведських крон у фонд допомоги НАТО для України

Крім України, по 5 мільйонів шведських крон отримають Молдова та Грузія.

​Швеція надає 50 млн шведських крон у фонд допомоги НАТО для України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції виділяє 50 мільйонів шведських крон (понад 186 млн гривень), які спрямують на розбудову оборонного потенціалу України.

"Підтримка надається через різні фонди НАТО і буде використана, серед іншого, для операцій з розмінування, врегулювання кризових ситуацій, кібербезпеки та навчання", – йдеться на сайті шведського уряду, передає АрміяInform.

Зазначається, що шведський уряд прийняв рішення надати підтримку в розмірі 50 мільйонів шведських крон Україні, 5 мільйонів шведських крон Молдові та 5 мільйонів шведських крон Грузії. 

Кошти підуть на проєкти, які вже прийняті, але не мають фінансування, наприклад, на закупівлю оборонних матеріалів, палива, медичного обладнання, розмінування та іншого військового навчального обладнання.

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