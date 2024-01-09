​Швеція надає 50 млн шведських крон у фонд допомоги НАТО для України

Крім України, по 5 мільйонів шведських крон отримають Молдова та Грузія.

Уряд Швеції виділяє 50 мільйонів шведських крон (понад 186 млн гривень), які спрямують на розбудову оборонного потенціалу України.

"Підтримка надається через різні фонди НАТО і буде використана, серед іншого, для операцій з розмінування, врегулювання кризових ситуацій, кібербезпеки та навчання", – йдеться на сайті шведського уряду, передає АрміяInform.

Зазначається, що шведський уряд прийняв рішення надати підтримку в розмірі 50 мільйонів шведських крон Україні, 5 мільйонів шведських крон Молдові та 5 мільйонів шведських крон Грузії.

Кошти підуть на проєкти, які вже прийняті, але не мають фінансування, наприклад, на закупівлю оборонних матеріалів, палива, медичного обладнання, розмінування та іншого військового навчального обладнання.