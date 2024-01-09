​Швеція надає 50 млн шведських крон у фонд допомоги НАТО для України

Уряд Швеції виділяє 50 мільйонів шведських крон (понад 186 млн гривень), які спрямують на розбудову оборонного потенціалу України.
"Підтримка надається через різні фонди НАТО і буде використана, серед іншого, для операцій з розмінування, врегулювання кризових ситуацій, кібербезпеки та навчання", – йдеться на сайті шведського уряду, передає АрміяInform.
Зазначається, що шведський уряд прийняв рішення надати підтримку в розмірі 50 мільйонів шведських крон Україні, 5 мільйонів шведських крон Молдові та 5 мільйонів шведських крон Грузії.
Кошти підуть на проєкти, які вже прийняті, але не мають фінансування, наприклад, на закупівлю оборонних матеріалів, палива, медичного обладнання, розмінування та іншого військового навчального обладнання.
- Також фінансову допомогу виділить Україні Данія. Мова йде про мільярд євро.
- Крім цього, Світовий банк виділив Україні $1,34 млрд від Світового банку. Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.
- За грудень Україна отримала за грудень $5 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги.