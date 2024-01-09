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Україна без Мішеля і з Орбаном? Що означає відставка президента Євроради

2024 рік почався у Брюсселі з несподіваної заяви президента Європейської ради Шарля Мішеля про відставку. Це оголошення змусило неабияк хвилюватися єврочиновників, лідерів держав-членів ЄС і навіть українську владу. Чому? Бо цьогоріч у Раді ЄС головуватиме Угорщина. І вірогідно, що керівництво інституцією, хай і тимчасове, відійде до прем'єр-міністра Віктора Орбана, знаного друга Путіна. Принаймні до кінця грудня 2024 року, якщо ЄС не знайде наступника Шарлеві Мішелю. Що це означатиме для ЄС і для України, спробуємо розібратися в цьому матеріалі.

Фото: EPA/UPG

Шарль з виборчими амбіціями

Президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що балотуватиметься від бельгійської центрально-правої партії «Рух реформ» (MR) на виборах до Європарламенту. Шарль походить з родини євробюрократів і політиків. Його батько був міністром внутрішніх справ Бельгії, а потім ще й єврокомісаром. Мішель — бельгійський політик, який очолював MR і навіть був прем'єр-міністром країни. 

Зараз він хоче зайти до Європарламенту. Такі плани можна пояснити просто: мандат його повноважень у Європейській раді спливає 30 листопада 2024 року, тож він вирішив скористатися шансом залишитися в системі інституцій ЄС. За всіма процедурами, йому потрібно скласти повноваження до 16 липня. Бажано навіть до наступного саміту Європейської ради, що відбудеться 27–28 червня. 

У розмові з європейськими журналістами бельгійський політик представив свою програму: ліберальні цінності, нова політика ЄС і збільшення оборонних видатків у державах-членах. Водночас він не роз'яснив, чи має намір стати головним кандидатом для Європейських лібералів, третього за величиною політичного блоку в ЄС. Його шанси тут доволі високі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель (ліворуч) і лідер партії Жорж Луї Буше під час конгресу партії «Рух реформ» у Лувен-ла-Нев, Бельгія, 7 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Президент Європейської ради Шарль Мішель (ліворуч) і лідер партії Жорж Луї Буше під час конгресу партії «Рух реформ» у Лувен-ла-Нев, Бельгія, 7 січня 2024 р.

Орбан — лідер вільної Європи?

За процедурою ЄС, країна, яка очолює Раду ЄС, головує в Європейській раді, допоки цю посаду офіційно не займуть. Головування Угорщини заплановано на 1 липня 2024 року, воно триватиме пів року. 

Серед головних обов'язків Шарля Мішеля як президента Європейської ради є проведення самітів ЄС, які стали ключовими в пошуку спільних відповідей на різні кризи, починаючи з пандемії COVID-19 і аж до повномасштабної агресії РФ проти України. Саме Шарль Мішель виносив пропозицію на саміті в червні 2022 року, щоб Україна отримала статус кандидата до ЄС, а в грудні 2023 року — «заблокувати» Орбана й відкрити переговорний процес про вступ для нашої держави.

Токсичність Орбана відома усім у Європі. Відповідно, небагато лідерів ЄС прагнуть побачити Орбана, навіть тимчасово, очільником Європейської ради в особливо чутливий період для Євросоюзу. Адже саме доведеться вирішувати проблеми нового фінансування, розглядати реформи в Україні, збільшення оборонних витрат ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

«Я не хочу передбачати рішення, яке ухвалить Європейська рада у червні, [...] але є кілька варіантів. І якщо Європейська рада хоче уникнути Віктора Орбана, це дуже просто зробити», — відповів Шарль Мішель представникам ЗМІ.

Найбільш імовірно, що знайдеться проміжний, технічний кандидат, який замінить Шарля Мішеля на посаді президента Європейської ради з моменту складення повноважень. Орієнтовно це має відбутися відразу після виборів до Європейського парламенту, під час саміту Європейської ради 27–28 червня. 

Крім того, достатньо саме кваліфікованої більшості голосів, а не одностайності, щоб обрати нового президента. Це точно мінімізує шанси Орбана прийти на позиції лідера євроінституції. 

Чого очікувати від нового очільника?

Посада президента Європейської ради, як і керівників інших ключових інституцій ЄС, завжди була предметом погодження між головними політичними групами ЄС після того, як оголосять результати виборів до Європейського парламенту. Після попередніх виборів, у 2019 році, найбільша парламентська група в Європарламенті, консервативна Європейська народна партія (ЄНП), призначила Урсулу фон дер Ляєн керівницею Європейської комісії. При цьому крісло глави Європейської ради передали парламентській «меншості».

Звісно, склад Європейського парламенту у 2024 році стане набагато строкатішим, аніж це було у 2019 році. Передусім це стосується ультраправих сил, що набирають популярності в багатьох країнах ЄС. Ресурс Europe Elects опублікував опитування, за яким ультраправий блок може посунути лібералів і стати третім за потужністю представництвом у Європарламенті нового скликання.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Брюсселі, 3 лютого 2020 року.
Фото: EPA/UPG
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Брюсселі, 3 лютого 2020 року.

Що це означатиме для України?

Підтримка для України залишиться в порядку денному Європейського парламенту та Європейської ради. Звісно, там звертатимуть більше уваги на реформи в Україні. Але варто зазначити: Росія поширюватиме фейки й дезінформацію, аби вдарити по нашій державі та збільшити популярність правих кандидатів. 

Водночас очевидно, що ніхто з політиків, які прийдуть до ключових євроінституцій після виборів, не зможе відкрито агітувати за розвиток відносин з державою-агресором. 

Висока вірогідність, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, захоче балотуватися на новий термін і втримає цей пост. Для України це буде вкрай важливо — мати такого союзника і надалі.

Вікторія ВдовиченкоВікторія Вдовиченко, Програмний директор з безпекових студій, Центр оборонних стратегій.
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