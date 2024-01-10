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Голову Пентагону Остіна госпіталізували через інфекцію після операції раку передміхурової залози, - ЗМІ

Пентагон заявив, що міністр оборони США не планує йти у відставку.

Голову Пентагону Остіна госпіталізували через інфекцію після операції раку передміхурової залози, - ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін був 1 січня госпіталізований з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

Медики висловлюють позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджають, що його відновлення може зайняти час.

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“Його інфекція зникла. Він продовжує прогресувати, і ми очікуємо повного одужання, хоча це може бути повільним процесом”, - додали в Пентагоні.

Також підкреслюється, що під час перебування на лікуванні міністр Остін жодного разу не втрачав свідомості і жодного разу не піддавався загальному наркозу.

Попри те, що деякі відомі республіканці, зокрема Дональд Трамп, закликали звільнити Остіна з посади, Пентагон заявив, що міністр не планує йти у відставку, а Білий дім наголосив, що Байден не прагне його усунути.

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