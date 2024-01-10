Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
ГоловнаСвіт

Трамп пообіцяв, що США "ніколи не допоможуть Європі, якщо на неї нападуть", – Єврокомісар

Він заявив про намір вийти з Альянсу.

Трамп пообіцяв, що США "ніколи не допоможуть Європі, якщо на неї нападуть", – Єврокомісар

Експрезидент, а тепер і кандидат на посаду президента США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявив, що Америка не прийде на допомогу Євросоюзу, у разі військового нападу. 

Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, – повідомляє Politico.

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас", – заявив тоді Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, за словами Бретона, який також був присутній на зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Бретона, Трамп додав, що "НАТО мертве, ми вийдемо з НАТО".

"І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви, німці, не заплатили того, що вам довелося заплатити за оборону", — заявив експрезидент Трамп, згадує Бретон, розповідаючи про напружену зустріч.

"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися", — сказав Бретон про Трампа. 

Єврокомісар Бретон розповів цю історію на заході в Європейському парламенті в Брюсселі у вівторок, 9 січня, за кілька днів до того, як 15 січня в Айові відбудеться кокус Республіканської партії, що буде початковим етапом у боротьбі Трампа за номінацію на участь у виборах президента США від республіканців. 

Представники партії обиратимуть серед потенційних кандидатів, серед яких Трамп, губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі. Суперники Трампа значно відстають від експрезидента, якщо вірити опитуванням громадської думки.

Як єврокомісар Бретон наполягає на тому, щоб Союз посилив власні можливості самооборони на тлі війни Росії проти України, і закликав до створення фонду на 100 мільярдів євро для нарощування виробництва озброєнь.

"Тому зараз, як ніколи раніше, ми знаємо, що ми, звичайно, самі по собі. Ми є членами НАТО, майже всі, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко посилити цю опору, щоб бути готовими до всього, що може статися", — додав він.

  • Трамп програв на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, але змирився із цим не одразу. Він ставив під сумнів, що вибори не були сфальсифікованими, а "підігріті" його заявами радикали вдерлися до Капітолію, що призвело до заворушень і сутичок із поліцією з летальними наслідками. 
  • Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп. Один із високопосадовців у британському уряді повідомив виданню The Times, що європейські країни намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб мати можливість і надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію не менше ніж рік, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.
  • Раніше президент США Джо Байден, коментуючи виклики виборів 2024 року, заявив, що демократи повинні згуртуватися, щоб перемогти Дональда Трампа, інакше ризикують втратити демократію.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies