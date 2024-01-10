Трамп пообіцяв, що США "ніколи не допоможуть Європі, якщо на неї нападуть", – Єврокомісар

Експрезидент, а тепер і кандидат на посаду президента США Дональд Трамп під час приватної зустрічі з єврокомісарами заявив, що Америка не прийде на допомогу Євросоюзу, у разі військового нападу.

Про це розповів єврокомісар Тьєррі Бретон, – повідомляє Politico.

"Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас", – заявив тоді Трамп главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році, за словами Бретона, який також був присутній на зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами Бретона, Трамп додав, що "НАТО мертве, ми вийдемо з НАТО".

"І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви, німці, не заплатили того, що вам довелося заплатити за оборону", — заявив експрезидент Трамп, згадує Бретон, розповідаючи про напружену зустріч.

"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися", — сказав Бретон про Трампа.

Єврокомісар Бретон розповів цю історію на заході в Європейському парламенті в Брюсселі у вівторок, 9 січня, за кілька днів до того, як 15 січня в Айові відбудеться кокус Республіканської партії, що буде початковим етапом у боротьбі Трампа за номінацію на участь у виборах президента США від республіканців.

Представники партії обиратимуть серед потенційних кандидатів, серед яких Трамп, губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Хейлі. Суперники Трампа значно відстають від експрезидента, якщо вірити опитуванням громадської думки.

Як єврокомісар Бретон наполягає на тому, щоб Союз посилив власні можливості самооборони на тлі війни Росії проти України, і закликав до створення фонду на 100 мільярдів євро для нарощування виробництва озброєнь.

"Тому зараз, як ніколи раніше, ми знаємо, що ми, звичайно, самі по собі. Ми є членами НАТО, майже всі, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко посилити цю опору, щоб бути готовими до всього, що може статися", — додав він.