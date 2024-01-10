В Еквадорі озброєні люди увірвалися в ефір телеканалу. Президент заявив про внутрішній збройний конфлікт

Президент Еквадору Деніель Нобоа заявив про внутрішній збройний конфлікт на тлі спалаху насильства в країні. Учора озброєні люди в каптурах перевали прямий ефір телеканалу, і це лише один із епізодів нападів, пише CNN.

Мешканці країни в прямому ефірі бачили захоплення телеканалу TC. Нападники примусили працівників державного мовника лягати на підлогу, лунали постріли.

Згодом поліція оголосила про затримання всіх нападників. Заручників визволили, правоохоронці кажуть, що всі живі.

Генеральний командувач національної поліції Сезар Сапата заявив, що вилучили принаймні чотири одиниці вогнепальної зброї, дві гранати та "вибуховий матеріал", 13 людей затримали. Винні будуть притягнуті до відповідальності за свої "терористичні акти", додав він.

Телеведучий TC Television Хорхе Рендон назвав захоплення трансляції "надзвичайно жорстоким нападом".

"Вони хотіли увійти в студію, щоб ми озвучили те, що вони хотіли, я думаю, їхнє повідомлення", – сказав Рендон у відео в офіційному обліковому записі X TC Television.

Рендон додав, що йому відомо про те, що нападники застрелили одну людину, а іншу поранили. Поліція не підтвердила це.

Учора в країні відбулися вибухи, викрадення поліцейських і тюремні заворушення на тлі того, як Нобоа в понеділок оголосив надзвичайний стан по всій країні після втечі із в'язниці в Гуаякілі небезпечного лідера злочинного угруповання Фіто.

За даними місцевої поліції, у вівторок у Гуаякілі загинули вісім людей. Двоє поліцейських також були вбиті в сусідньому місті Нобол, повідомила Національна поліція у X.

Тим часом 10 людей заарештували за викрадення трьох поліцейських у південно-західному місті Мачала. Раніше поліція повідомила, що щонайменше сім офіцерів були взяті в полон у трьох містах після оголошення надзвичайного стану.

Надзвичайний стан триватиме 60 днів і мобілізує поліцію та збройні сили для контролю за порушеннями громадського порядку.

Він передбачає комендантську годину з 23:00 до 5 години ранку, обмеження на збір людей та дій, що можуть загрожувати громадському порядку.

Хто такий Фіто, після втечі якого почалися заворушення