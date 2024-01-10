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У міністра фінансів Австрії забрали водійські права за перевищення швидкості

Він їхав зі швидкістю понад 130 км/год за обмеження у 80 км/год.

У міністра фінансів Австрії забрали водійські права за перевищення швидкості
Ілюстративне фото
Фото: rmf24.pl

Міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху.

Про це написало видання Kurier, передає "Європейська правда".

Так, минулої суботи Бруннер використовував свій службовий автомобіль BMW 7 для приватної поїздки і перевищив швидкість. Міністр їхав зі швидкістю понад 130 км/год за обмеження у 80 км/год. Поліція зупинила міністра на автомагістралі долини Рейну (А14) в районі розв'язки Дорнбірн-Зюд.

Перевірка на вміст алкоголю в крові не проводилася, оскільки таких підозр у правоохоронців не виникло.

У Міністерстві фінансів Австрії вже заявили, що Бруннер "шкодує про цей інцидент".

Зазнчимо, що влітку парламент Австрії схвалив законопроєкт, який дозволить конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.

Нагадаємо, в травні минулого року суд на два місяці забрав права у депутатки Київради Ярини Ар'євої, підозрюваної у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками.

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