Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність, - міноборони Чехії

Міноборони Чехії не вважає, що військова допомога Україні заважає "дипломатичному і мирному вирішенню конфлікту".
Про це повідомляє ČTK, як пише "Європейська правда".
В парламенті Чехії відбулись дебати, на яких обговорили петиції антиурядової групи "Чехословаччина проти бідності". В них вимагається припинити риторику про те, що "Чехія перебуває у стані війни" та зупинити постачання військового озброєння в Україну.
Зокрема, голова позапарламентської партії Чехії "Право поваги і гідності" Їндржіх Райхл стверджував, що в Україні потрібно досягти "дипломатичного і мирного вирішення конфлікту".
Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш відповів, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та Путіна.
"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", – наголосив Їреш.
Він нагадав, що Росія сама не раз говорила про боротьбу проти всього Заходу.
"Безсумнівно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", – сказав чиновник.
- Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці. За словами міністра, головний виклик для Праги полягає в тому, щоб тримати Росію якомога далі від чеських кордонів.
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Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив: "У нас немає іншого вибору, крім як надати Україні все необхідне. Будь-що менше було б нашою поразкою". Також він наголошував на важливості продовження допомоги Україні.
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Також наприкінці листопада стало відомо, що Чехія надасть близько 2,5 млн євро до цільового фонду Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.
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Крім того, військові Чехії збиратимуть кошти на 10 тисяч дронів для України. Активісти об'єдналися в організацію Group D, яку очолив начальник Генерального штабу ЗС Чехії Карел Ржека.