Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність, - міноборони Чехії

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш відповів, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та Путіна.

Міноборони Чехії не вважає, що військова допомога Україні заважає "дипломатичному і мирному вирішенню конфлікту".

Про це повідомляє ČTK, як пише "Європейська правда".

В парламенті Чехії відбулись дебати, на яких обговорили петиції антиурядової групи "Чехословаччина проти бідності". В них вимагається припинити риторику про те, що "Чехія перебуває у стані війни" та зупинити постачання військового озброєння в Україну.

Зокрема, голова позапарламентської партії Чехії "Право поваги і гідності" Їндржіх Райхл стверджував, що в Україні потрібно досягти "дипломатичного і мирного вирішення конфлікту".

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш відповів, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та Путіна.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", – наголосив Їреш.

Він нагадав, що Росія сама не раз говорила про боротьбу проти всього Заходу.

"Безсумнівно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", – сказав чиновник.