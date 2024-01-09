"Хезболла" заявила про атаку на ізраїльський ключовий командний центр

Ізраїль повідомив, що руйнувань і поранених немає.

Ліванська військова група "Хезболла" заявила про атаку безпілотниками на ключову ізраїльську військову базу в Цфаті, пише The Guardian. Це перший напад на це місце.

Група стверджує, що випустила декілька ударних БпЛА із вибухівкою. Представник армії Ізраїлю повідомив, що руйнувань і поранених немає.

За декілька годин до нападу на Цфаті ізраїльський безпілотник ударив по авто на півдні Лівану. Унаслідок удару загинули троє осіб, але поки немає підтверджень, хто саме. "Хезболла" заявила, що вчинила напад у відповідь на ізраїльські удари в понеділок і раніше на її високопоставленого представника та представника ХАМАС.

Напад відбувся під час перебування в Ізраїлі державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Повідомлення ізраїльських ЗМІ та відеоматеріали, опубліковані в соціальних мережах, підтвердили, що щонайменше один дрон приземлився в районі бази.

Схоже, що дрон приземлився на відкритій території бази поблизу автостоянки, на деяких кадрах видно дим від детонації.

Це вже друга атака по великій ізраїльській військовій базі за попередні дні. В суботу вдарили по авіабазі Маунт-Мерон.

Різка ескалація насильства між Ізраїлем і Хезболлою посилює побоювання, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі загрожує поширитися на весь регіон.