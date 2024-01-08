Ізраїль ліквідував старшого командира елітного підрозділу "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по південному Лівану, вбивши старшого командира підрозділу Радван (Radwan) − елітних сил військово-політичного шиїтського руху "Хезболла".
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Джерела служби безпеки ідентифікували його як Віссама аль-Тавіла, заступника керівника сил підрозділу.
Аль-Тавіл та ще один боєць Хезболли загинули після удару в авто, в якому вони перебували, у ліванському селі Мадждал Селм.
- З нападу атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Єрусалим ліквідував понад 130 бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Ще 19 були вбиті в Сирії.
- Минулого тижня генеральний секретар “Хезболли” Саїд Хасан Насралла у двох телезверненнях попередив Ізраїль не розпочинати повномасштабну війну проти Лівану. Він заявив, що у разі війни "Хезболла" готова “воювати без правил”.