Ізраїль ліквідував старшого командира елітного підрозділу "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по південному Лівану, вбивши старшого командира підрозділу Радван (Radwan) − елітних сил військово-політичного шиїтського руху "Хезболла".

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерела служби безпеки ідентифікували його як Віссама аль-Тавіла, заступника керівника сил підрозділу.

Аль-Тавіл та ще один боєць Хезболли загинули після удару в авто, в якому вони перебували, у ліванському селі Мадждал Селм.