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Ізраїль ліквідував старшого командира елітного підрозділу "Хезболли"

Єрусалим вбив щонайменше 150 бойовиків угруповання.

Ізраїль ліквідував старшого командира елітного підрозділу "Хезболли"
Фото: Anadolu Ajansı

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по південному Лівану, вбивши старшого командира підрозділу Радван (Radwan) − елітних сил військово-політичного шиїтського руху "Хезболла".

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Джерела служби безпеки ідентифікували його як Віссама аль-Тавіла, заступника керівника сил підрозділу. 

Аль-Тавіл та ще один боєць Хезболли загинули після удару в авто, в якому вони перебували, у ліванському селі Мадждал Селм.

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  • З нападу атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Єрусалим ліквідував понад 130 бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Ще 19 були вбиті в Сирії.
  • Минулого тижня генеральний секретар “Хезболли” Саїд Хасан Насралла у двох телезверненнях попередив Ізраїль не розпочинати повномасштабну війну проти Лівану. Він заявив, що у разі війни "Хезболла" готова “воювати без правил”.
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