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Армія Ізраїлю повністю ліквідувала "військову базу" ХАМАС на півночі Сектору Гази

Для того, щоб завдати ХАМАСу поразки, ЦАХАЛу знадобилося три місяці.

Армія Ізраїлю повністю ліквідувала "військову базу" ХАМАС на півночі Сектору Гази
Фото: EPA/UPG

На півночі сектору Гази ЦАХАЛ повністю  ліквідував "військову базу! ХАМАСу. 

"Немає коротких шляхів, коли справа доходить до боротьби з тероризмом", – сказав речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

Він додав, що знадобилося три місяці, щоб перемогти ХАМАС на півночі Гази, не давши батальйонам терористичної групи здійснити широкомасштабні атаки.

"Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАСу в північній частині Сектору і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні", – сказав речник.

Водночас, що попри перемогу над ХАМАСом у північній частині Сектору Гази, із цих районів усе ще можливі "спорадичні ракетні обстріли Ізраїлю".

Фото: EPA/UPG

"Ми завдавали і будемо продовжувати завдавати ударів, а також поглиблювати досягнення в цих районах, але на це потрібен час", – заявив Хагарі.

Наразі Армія оборони Ізраїлю зосереджена на ліквідації ХАМАСу в центральній і південній частинах Сектору Гази. Проте робитимуть це "іншим методом, ретельно, ґрунтуючись на уроках, які винесли з бойових дій дотепер".За його словами, табори біженців у центральній частині Гази "щільно забудовані та сповнені терористів", а в Хан-Юнісі знаходиться "підземне місто з розгалуженими тунелями".

"Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни: ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні та продовжити всі зусилля, розвідку, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників", – сказав Хагарі.

Водночас за словами речника ЦАХАЛу, ізраїльські військові наразі будують нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою, щоб дозволити жителям, переміщеним із 7 жовтня, повернутися до своїх домівок.

  • Нещодавно ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників. Посадовці заявили, що відмова ХАМАСу не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб Тель-Авів пішов на додаткові поступки. 
  • Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив, що війна із ХАМАСом триватиме “багато місяців”.
  • Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази та дерадикалізація всього палестинського суспільства.
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