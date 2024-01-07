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Британія вкладе понад 380 млн доларів у розвиток ядерного палива

Таким чином країна зменшить залежність від РФ.

Британія вкладе понад 380 млн доларів у розвиток ядерного палива
Фото: vesti.kz

Велика Британія інвестує понад 380 мільйонів доларів, щоб запустити власне виробництво ядерного палива. Таким чином країна намагається зменшити залежність від Росії. 

Ідеться про виробництво високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів, пише "Європейська правда" з посиланням на британський уряд.

Програма передбачає виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління. Також, вона забезпечить робочі місця та інвестиції в Північно-Західній Англії.

В уряді зазначають, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить подібне виробництво.

Інвестиції допоможуть отримати до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що становить чверть усього споживання електроенергії в країні.

"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію", – йдеться в повідомленні.

10 млн фунтів стерлінгів уряд Британії спрямує на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.

Наразі уранове паливо виробляється лише у США та Росії. За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), США готові поставляти HALEU тільки до 2035-2040 років.

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