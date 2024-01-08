Кім Чен Ину сьогодні могло виповнитися 40 років. Точна дата його народження невідома

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг сьогодні відсвяткувати день народження, однак офіційної інформації про це не було оприлюднено, пише Reuters.
Вважається, що Кім святкує день народження 8 січня, щоправда, його секретний режим ніколи не підтверджував цю дату. Уряд вказав 1984 рік роком народження Кіма, згідно з цими даними йому виповнилося 40 років.
Дати народження батька та діда Кіма, які правили перед ним, є національними святами в авторитарній державі. Тим часом дата народження Кім Чен Ина ніколи не згадувалася у ЗМІ чи в календарях країни.
Найближче Північна Корея підійшла до підтвердження дати в січні у 2020 році після того, як влада визнала, що Кіма привітав з днем народження тодішній президент США Дональд Трамп. Хоча точну дату Пхеньян не назвав.
Сьогодні державне інформаційне агентство KCNA розповіло, що Кім відвідав курячу ферму з донькою Кім Чжу-Е та високопосадовцями.
Цього місяця розвідувальне управління Південної Кореї заявило, що саме Чжу-Е, якій нібито є 10 років, може стати ймовірною наступницею північнокорейського лідера.
- У грудні Кім Чен Ин вперше визнав, що КНДР стикнулася з демографічною кризою, яка може підірвати економіку країни. На офіційних зборах матерів він заявив тисячам жінок, що їхній обов'язок − народжувати більше дітей, щоб “зупинити зниження народжуваності”.