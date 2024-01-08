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Кім Чен Ину сьогодні могло виповнитися 40 років. Точна дата його народження невідома

Вважається, що Кім святкує день народження 8 січня, але секретний режим цього не підтверджує.

Кім Чен Ину сьогодні могло виповнитися 40 років. Точна дата його народження невідома
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг сьогодні відсвяткувати день народження, однак офіційної інформації про це не було оприлюднено, пише Reuters.

Вважається, що Кім святкує день народження 8 січня, щоправда, його секретний режим ніколи не підтверджував цю дату. Уряд вказав 1984 рік роком народження Кіма, згідно з цими даними йому виповнилося 40 років.

Дати народження батька та діда Кіма, які правили перед ним, є національними святами в авторитарній державі. Тим часом дата народження Кім Чен Ина ніколи не згадувалася у ЗМІ чи в календарях країни.

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Найближче Північна Корея підійшла до підтвердження дати в січні у 2020 році після того, як влада визнала, що Кіма привітав з днем народження тодішній президент США Дональд Трамп. Хоча точну дату Пхеньян не назвав.

Сьогодні державне інформаційне агентство KCNA розповіло, що Кім відвідав курячу ферму з донькою Кім Чжу-Е та високопосадовцями. 

Цього місяця розвідувальне управління Південної Кореї заявило, що саме Чжу-Е, якій нібито є 10 років, може стати ймовірною наступницею північнокорейського лідера.

Кім Чен Ин разом з донькою Чжу-Е на заводі з виробництва ракетних установок
Фото: EPA/UPG
Кім Чен Ин разом з донькою Чжу-Е на заводі з виробництва ракетних установок

  • У грудні Кім Чен Ин вперше визнав, що КНДР стикнулася з демографічною кризою, яка може підірвати економіку країни. На офіційних зборах матерів він заявив тисячам жінок, що їхній обов'язок − народжувати більше дітей, щоб “зупинити зниження народжуваності”.
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