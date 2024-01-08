Міністр оборони США госпіталізували тиждень тому, він досі у лікарні

Очільника Пентагона розкритикували через те, що він протягом кількох днів не повідомляв публічно про ускладнення після планової операції. Сенатори-республіканці звинуватили міноборони у навмисному приховуванні інформації.

Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив у лікарню 1 січня і досі госпіталізований, пише Bloomberg.

Очільника Пентагона розкритикували через те, що він протягом кількох днів не повідомляв публічно про ускладнення після планової операції, через яку Остін опинився в реанімації. Також відомо, що урядовець мав планову процедуру наприкінці грудня.

Речник міноборони Патрік Райдер повідомив, що зараз “міністр одужує і має хороший настрій”.

Пентагон оголосив про госпіталізацію Остіна до Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда минулої п'ятниці, через чотири дні після його госпіталізації. Він почав відчувати “сильний біль” і його забрали до лікарні ввечері 1 січня. “З міркувань конфіденційності ми не можемо надати додаткову інформацію”, − сказав Райдер.

Ситуація викликала питання про те, хто в адміністрації президента Джо Байдена знав про відсутність лідера, який “наглядає за найбільшою армією у світі”. Пентагон заявив у неділю, що Остін передав деякі оперативні обов'язки заступниці Кетлін Хікс. Таке ставалося й раніше і переважно було не пов'язано з питаннями здоров’я.

Чиновник-високопосадовець заявив, що існують постійні протоколи, які гарантують, що Білий дім може зв'язатися з посадовими особами уряду США, включно з депутатами та іншими керівниками департаментів.

Сенатори-республіканці заявили, що відсутність даних про Остіна повинна мати наслідки і звинуватили Пентагон у навмисному приховуванні інформації. Вони також вимагають, аби Білий дім відзвітував законодавцям про те, що сталося.

My statement on Department of Defense lack of transparency regarding chain of command: https://t.co/D9sWZn3CI8 — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) January 7, 2024

Водночас джерело повідомило Bloomberg, що Остін не дав вказівок своєму штату щодо інформування інших структур про госпіталізацію. Керівниця апарату Остіна Келлі Магсамен у той час захворіла на грип і також нікого ні про що не повідомила.

Команда Остіна розуміє, що її дії щодо ситуації − особливо те, що про госпіталізацію не сповістили Білий дім і Конгрес − були неприйнятними і не можуть повторитися. За словами джерела, Остін у відставку йти не планує.