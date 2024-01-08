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Міністр оборони США госпіталізували тиждень тому, він досі у лікарні

Очільника Пентагона розкритикували через те, що він протягом кількох днів не повідомляв публічно про ускладнення після планової операції. Сенатори-республіканці звинуватили міноборони у навмисному приховуванні інформації. 

Міністр оборони США госпіталізували тиждень тому, він досі у лікарні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив у лікарню 1 січня і досі госпіталізований, пише Bloomberg.

Очільника Пентагона розкритикували через те, що він протягом кількох днів не повідомляв публічно про ускладнення після планової операції, через яку Остін опинився в реанімації. Також відомо, що урядовець мав планову процедуру наприкінці грудня.

Речник міноборони Патрік Райдер повідомив, що зараз “міністр одужує і має хороший настрій”.

Пентагон оголосив про госпіталізацію Остіна до Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда минулої п'ятниці, через чотири дні після його госпіталізації. Він почав відчувати “сильний біль” і його забрали до лікарні ввечері 1 січня. “З міркувань конфіденційності ми не можемо надати додаткову інформацію”, − сказав Райдер.

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Ситуація викликала питання про те, хто в адміністрації президента Джо Байдена знав про відсутність лідера, який “наглядає за найбільшою армією у світі”. Пентагон заявив у неділю, що Остін передав деякі оперативні обов'язки заступниці Кетлін Хікс. Таке ставалося й раніше і переважно було не пов'язано з питаннями здоров’я.

Чиновник-високопосадовець заявив, що існують постійні протоколи, які гарантують, що Білий дім може зв'язатися з посадовими особами уряду США, включно з депутатами та іншими  керівниками департаментів.

Сенатори-республіканці заявили, що  відсутність даних про Остіна повинна мати наслідки і звинуватили Пентагон у навмисному приховуванні інформації. Вони також вимагають, аби Білий дім відзвітував законодавцям про те, що сталося.

Водночас джерело повідомило Bloomberg, що Остін не дав вказівок своєму штату щодо інформування інших структур про госпіталізацію. Керівниця апарату Остіна Келлі Магсамен у той час захворіла на грип і також нікого ні про що не повідомила.

Команда Остіна розуміє, що її дії щодо ситуації − особливо те, що про госпіталізацію не сповістили Білий дім і Конгрес − були неприйнятними і не можуть повторитися. За словами джерела, Остін у відставку йти не планує.

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