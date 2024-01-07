Китай проводить масштабні чистки в армії, – розвідка США

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав масштабну військову чистку після того, як з'ясувалося, що широкомасштабна корупція підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну, – пише Bloomberg.

Корупція в Ракетних військах та в оборонно-промисловому секторі Китаю настільки велика, що американські чиновники тепер вважають, що протягом наступних років Сі Цзіньпін навряд чи наважиться на великі військові дії, ніж це було б в іншому випадку.

Сі Цзіньпін витратив мільярди доларів на те, щоб до 2027 року перетворити армію на сучасну силу. Центральне місце в цьому процесі посіло створення Ракетних військ, які відіграватимуть ключову роль у будь-якому вторгненні на самоврядний Тайвань.

Сполучені Штати наводять ряд прикладів впливу корупції, включно з ракетами, заправленими водою замість пального, і великими полями ракетних шахт на заході Китаю з кришками, які не функціонують так, щоб дати змогу ракетам ефективно стартувати, сказав один зі співрозмовників видання.

США вважають, що корупція у збройних силах Китаю призвела до підриву довіри до загальних можливостей армії, зокрема, у ракетних військах, та перешкодила основним пріоритетам модернізації, сказав співрозмовник.

За останні півроку під час розслідування справи про трансплантацію було заарештовано понад десяток високопоставлених чиновників оборонного відомства, що може стати найбільшою в сучасній історії Китаю репресією щодо збройних сил країни.