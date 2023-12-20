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Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм

Пекін вважає за краще зробити це мирним шляхом, а не силою.

Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Президент США Джо Байдену вітає генсека КНР Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско.
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену під час саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але терміни ще не визначені, передає NBC News.

На зустрічі делегацій від обох держав Сі зауважив, що Китай вважає за краще захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою.

Китайський лідер також зіслався на публічні прогнози військових лідерів США, які кажуть, що він планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 році. Натомість Сі заявив, що це не так, оскільки він не встановив тимчасові рамки.

Китайські чиновники перед самітом попросили Байдена зробити після зустрічі публічну заяву про те, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Але Білий дім відхилив цю пропозицію.

Приватне попередження Сі для Байдена хоч і не дуже відрізняється від його минулих публічних коментарів щодо питання Тайваню, але привернуло увагу офіційних осіб США. Річ у тім, що ця заява пролунала в той час, коли поведінка Китаю щодо Тайваню розглядається як все більш агресивна, особливо напередодні потенційно важливих президентських виборів. 

Чиновники, знайомі з розмовою між Байденом та Сі Цзіньпіном, охарактеризували китайського лідера як різку та відверту, але не конфронтаційну людину.

"Його мова нічим не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди жорсткий до Тайваню. Він завжди мав жорстку позицію", — сказав американський чиновник виданню.

Брязкання зброєю Сі щодо Тайваню викликає серйозне занепокоєння у чиновників адміністрації Байдена, які всіляко намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм. 

Торік на з'їзді Компартії Цзіньпін заявив, що Китай нападе на Тайвань, якщо той проголосить незалежність за підтримки іноземних партнерів. Китайський лідер також зазначив, що загроза застосування сили "спрямована лише на втручання зовнішніх сил і небагатьох сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню".

Під час саміту в Сан-Франциско Сі Цзіньпін висловив стурбованість Байдену щодо кандидатів, які балотуються на пост президента Тайваню на виборах наступного місяця. За їхніми словами, Сі також наголосив на впливі, який США застосовують щодо Тайваню.

Коли Байден попросив Китай поважати виборчий процес на Тайвані, Сі відповів, що мир – це "все добре", але Китаю необхідно зрештою рухатися до врегулювання ситуації.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що за даними американської розвідки Сі наказав збройним силам Китаю бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. "Це не означає, що він вирішив провести вторгнення у 2027 році або в будь-який інший рік, але це нагадування про серйозність його намірів і амбіції", - зауважив Бернс.

У минулому Байден заявляв, що американські військові захистять Тайвань у разі вторгнення Китаю, але Білий дім відмовився від його коментарів.

Речниця МЗС КНР Хуа Чуньїн згодом написала в соцмережі X, що Цзіньпін сказав Байдену та іншим американським чиновникам, що "тайванське питання залишається найважливішим і найчутливішим питанням у китайсько-американських відносинах". Речниця додала, що США мають "підтримати мирне возз'єднання Китаю" і що "Китай здійснить возз'єднання, і це неможливо зупинити".

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