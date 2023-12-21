Фінляндія виділила для України черговий пакет військової допомоги на 106 млн євро

Це вже 21 пакет військової допомоги від Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення.

Фінляндія відправить до України 21 пакет військової допомоги. Відповідне рішення схвалив президент країни за пропозицією уряду.

"Вартість пакета, за оцінкою міністерства, становить приблизно 106 мільйонів євро", − повідомила "Європейська правда" з посиланням на фінське Міністерство оборони.

Проте не розголошують ані вмісту пакета, ані термінів його відправлення в Україну, мотивуючи це "оперативними міркуваннями та забезпеченням безпечної доставки допомоги".

Також, за даними видання, уряд Фінляндії хоче змінити бюджет на 2024 рік, щоб збільшити допомогу Україні. Зазначається, що Фінляндія прагне підтримувати Україну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які вже поставила Фінляндія до Україні, за даними фінського міністра оборони, становить 1,6 мільярда євро.