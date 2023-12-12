Фінляндія вирішила вдвічі збільшити виробництва важких боєприпасів

Цим рішенням Фінляндія демонструє довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен вирішив збільшити потужності з виробництва боєприпасів у Фінляндії.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

“Рішення міністра дозволяє збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі порівняно з нинішнім рівнем. Управління оборони зобов'язується інвестувати приблизно 24 мільйони євро в збільшення виробництва важких боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень промисловості Фінляндії, що дає можливість для власних інвестицій.

Спільні інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько 120 млн євро.

Наголошується, що таке рішення дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років.

“Фінляндія має найбільшу артилерію в Західній Європі. У майбутньому Фінляндія також стане одним із найбільших виробників важких боєприпасів у Європі. Цим рішенням ми хочемо продемонструвати довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості”, – зауважив Хаккянен.

Що передувало цьому рішенню