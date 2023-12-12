Фінляндія вирішила вдвічі збільшити виробництва важких боєприпасів

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен вирішив збільшити потужності з виробництва боєприпасів у Фінляндії.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.
“Рішення міністра дозволяє збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі порівняно з нинішнім рівнем. Управління оборони зобов'язується інвестувати приблизно 24 мільйони євро в збільшення виробництва важких боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень промисловості Фінляндії, що дає можливість для власних інвестицій.
Спільні інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько 120 млн євро.
Наголошується, що таке рішення дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років.
“Фінляндія має найбільшу артилерію в Західній Європі. У майбутньому Фінляндія також стане одним із найбільших виробників важких боєприпасів у Європі. Цим рішенням ми хочемо продемонструвати довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості”, – зауважив Хаккянен.
Що передувало цьому рішенню
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Фінляндія збирається почати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Очікується, що про остаточне рішення оголосять до Різдва.
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Як відомо, схвалений навесні 2023 план Євросоюзу поставив Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом року зараз виконано лише на 30%. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював неспроможність Євросоюзу виконати цю обіцянку "жалюгідним станом оборонної промисловості та складів".
- Загалом за час повномасштабної війни ЄС поставив Україні 480 000 артилерійських снарядів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що в 2024 все ж таки вдасться виробити один мільйон боєприпасів.