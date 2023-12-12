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Фінляндія вирішила вдвічі збільшити виробництва важких боєприпасів

Цим рішенням Фінляндія демонструє довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості.

Фінляндія вирішила вдвічі збільшити виробництва важких боєприпасів
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен вирішив збільшити потужності з виробництва боєприпасів у Фінляндії. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

“Рішення міністра дозволяє збільшити виробничі потужності більш ніж удвічі порівняно з нинішнім рівнем. Управління оборони зобов'язується інвестувати приблизно 24 мільйони євро в збільшення виробництва важких боєприпасів”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що Міноборони бере на себе зобов’язання щодо довгострокових замовлень промисловості Фінляндії, що дає можливість для власних інвестицій.

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Спільні інвестиції Міноборони та промисловості становлять близько 120 млн євро.

Наголошується, що таке рішення дасть можливість довгостроково підтримувати Україну до 2030-х років. 

“Фінляндія має найбільшу артилерію в Західній Європі. У майбутньому Фінляндія також стане одним із найбільших виробників важких боєприпасів у Європі. Цим рішенням ми хочемо продемонструвати довгострокову прихильність підтримці України та зміцненню оборонної промисловості”, – зауважив Хаккянен.

Що передувало цьому рішенню

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