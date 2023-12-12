Хасан Бітмез знепритомнів після того, як у своїй промові засудив війну Ізраїлю в секторі Гази.

Депутат Національних зборів Туреччини Хасан Бітмез знепритомнів під час засідання після того, як у своїй промові засудив війну Ізраїлю в секторі Гази.

Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anka. Відео також потрапило до мереж.

Під час своєї промови на засіданні парламенту Бітмез звертався до Ізраїлю. Він заявив, що країна "не уникне гніву Аллаха" за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу.

Фото: ynetnews.com

🚨 Turkish Parliamentarian Suffers Heart Attack after Condemning Israel’s War on Gaza



Hasan Bitmez, a member of the Grand National Assembly, collapsed after delivering his speech, his last words to MPs, “You will not escape the wrath of Allah. I salute you all.”



Bitmez is… pic.twitter.com/zD9xJV5Bi3 — War Watch (@WarWatchs) December 12, 2023

Як пише Anka, депутата шпиталізували із серцевим нападом, а засідання парламенту перервали.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа пізніше повідомив, що нині парламентар перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Анкарі.