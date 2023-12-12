Депутат Національних зборів Туреччини Хасан Бітмез знепритомнів під час засідання після того, як у своїй промові засудив війну Ізраїлю в секторі Гази.
Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anka. Відео також потрапило до мереж.
Під час своєї промови на засіданні парламенту Бітмез звертався до Ізраїлю. Він заявив, що країна "не уникне гніву Аллаха" за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу.
🚨 Turkish Parliamentarian Suffers Heart Attack after Condemning Israel’s War on Gaza— War Watch (@WarWatchs) December 12, 2023
Hasan Bitmez, a member of the Grand National Assembly, collapsed after delivering his speech, his last words to MPs, “You will not escape the wrath of Allah. I salute you all.”
Bitmez is… pic.twitter.com/zD9xJV5Bi3
Як пише Anka, депутата шпиталізували із серцевим нападом, а засідання парламенту перервали.
Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа пізніше повідомив, що нині парламентар перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Анкарі.