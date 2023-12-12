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У турецького депутата стався серцевий напад під час промови про те, що Ізраїль "не уникне гніву Аллаха"

Хасан Бітмез знепритомнів після того, як у своїй промові засудив війну Ізраїлю в секторі Гази.

У турецького депутата стався серцевий напад під час промови про те, що Ізраїль "не уникне гніву Аллаха"
Хасан Бітмез
Фото: ynetnews.com

Депутат Національних зборів Туреччини Хасан Бітмез знепритомнів під час засідання після того, як у своїй промові засудив війну Ізраїлю в секторі Гази.

Про це повідомило турецьке інформаційне агентство Anka. Відео також потрапило до мереж.

Під час своєї промови на засіданні парламенту Бітмез звертався до Ізраїлю. Він заявив, що країна "не уникне гніву Аллаха" за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу.

Фото: ynetnews.com

Як пише Anka, депутата шпиталізували із серцевим нападом, а засідання парламенту перервали.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа пізніше повідомив, що нині парламентар перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Анкарі.

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