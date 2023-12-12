Його усунули від засідання, а спікер Сейму пообіцяв подати заяву до прокуратури.

У Сеймі Польщі правий депутат Гжегож Браун (партія Конфедерація польської корони) у будівлі парламенту загасив ханукальні свічки порошковим вогнегасником. При цьому він вигукував антисемітські гасла.

Про це повідомляють Wiadomosci і Gazeta Wyborcza. Відео також з'явилося в мережі.

Охорона будівлі наказала евакуювати людей через задимлення. Пізніше маршал (спікер) польського Сейму Шимон Головня усунув Брауна від засідання та наказав йому залишити будівлю Сейму.

"Це грубість, агресія та дурість. Нічого подібного тут не відбувалося вже давно. І це ніколи більше не повториться", - сказав Головня.

Він заявив, що подасть заяву до прокуратури на Брауна, за статтею порушення релігійного обряду.

Інцидент стався у другій половині після виcтупу прем’єр-міністра Дональда Туска.

❗️❗️❗️Niebywały skandal. Poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę hanukową. @wirtualnapolska pic.twitter.com/JOxbsKCIAu — Patryk Michalski (@patrykmichalski) December 12, 2023

Це вже не перший скандал із Брауном