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У польському Сеймі проросійський депутат Гжегож Браун затушив ханукальні свічки вогнегасником

Його усунули від засідання, а спікер Сейму пообіцяв подати заяву до прокуратури.

У польському Сеймі проросійський депутат Гжегож Браун затушив ханукальні свічки вогнегасником
Гжегож Браун
Фото: wiadomosci.onet.pl

У Сеймі Польщі правий депутат Гжегож Браун (партія Конфедерація польської корони) у будівлі парламенту загасив ханукальні свічки порошковим вогнегасником. При цьому він вигукував антисемітські гасла.

Про це повідомляють Wiadomosci і Gazeta Wyborcza. Відео також з'явилося в мережі.

Охорона будівлі наказала евакуювати людей через задимлення. Пізніше маршал (спікер) польського Сейму Шимон Головня усунув Брауна від засідання та наказав йому залишити будівлю Сейму.

"Це грубість, агресія та дурість. Нічого подібного тут не відбувалося вже давно. І це ніколи більше не повториться", - сказав Головня.

Він заявив, що подасть заяву до прокуратури на Брауна, за статтею порушення релігійного обряду.

Інцидент стався у другій половині після виcтупу прем’єр-міністра Дональда Туска.

Це вже не перший скандал із Брауном

  • 1 червня він зірвав виступ вченого з Канади про Голокост. Захід проходив у Німецькому історичному інституті. Поліція нічого не могла вдіяти.
  • У липні минулого року Брауна хотіли позбавити імунітету через його демонстративну відмову від дотримання правил, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу - депутат відмовлявся носити маску у громадських місцях.
  • Коли Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій засудив Росію та закликав ЄС разом із країнами НАТО надати підтримку Україні на тлі російського вторгнення. Проти цієї резолюції проголосував лише Браун.
  • Раніше його партія також випустила брошуру із закликом "зупинити українізацію Польщі". Крім того, Браун є частим героєм матеріалів у російських ЗМІ.
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