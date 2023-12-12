Туск поїде сьогодні до Брюсселя, де говоритиме про підтримку України

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говоритиме у Брюсселі про підтримку України.
Про це йшлося під час його виступу у польському парламенті, пише The Guardian.
Натякаючи на свою очікувану роль гравця на європейській арені, Туск згадав про майбутній саміт Євросоюзу 14-15 грудня, де будуть тривати дебати про початок вступу Києва до Євросоюзу.
“За кілька десятків годин я їду до Брюсселя, сподіваючись, що ми переконаємо наших союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії”, − сказав він.
Туск під час виступу також заявив, що Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні, зазначивши, що напад на Україну – це напад на нас усіх”. Новий лідер Польщі підкреслив, що українці хочуть “бути демократичними й законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються”. Прем'єр-міністр додав: “За якимось дивним збігом обставин політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнцями. Тільки єдиний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності”.
Більше про початок перемовин щодо вступу України до євроблоку
- Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. Учора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
- Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба вчора зустрівся з міністром закордонних справ Сійрято.
- У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.