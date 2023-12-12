Туск поїде сьогодні до Брюсселя, де говоритиме про підтримку України

Новий прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск говоритиме у Брюсселі про підтримку України.

Про це йшлося під час його виступу у польському парламенті, пише The Guardian.

Натякаючи на свою очікувану роль гравця на європейській арені, Туск згадав про майбутній саміт Євросоюзу 14-15 грудня, де будуть тривати дебати про початок вступу Києва до Євросоюзу.

“За кілька десятків годин я їду до Брюсселя, сподіваючись, що ми переконаємо наших союзників захистити демократичні цінності та Україну від російської агресії”, − сказав він.

Туск під час виступу також заявив, що Польща вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні, зазначивши, що напад на Україну – це напад на нас усіх”. Новий лідер Польщі підкреслив, що українці хочуть “бути демократичними й законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються”. Прем'єр-міністр додав: “За якимось дивним збігом обставин політики, які атакують основи демократії, є антиукраїнцями. Тільки єдиний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності”.

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