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Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн, - Кулеба

СПК — це міжнародна організація, яка об'єднує 9 країн.

Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна продовжує роботу із португаломовними країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн (СПК). Наші спільні цінності, засновані на принципах Статуту ООН і повазі до мовного та культурного різноманіття, дають нам інструменти для розвивитку нашої співпраці”, - написав Кулеба.

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СПК — це міжнародна організація, яка об'єднує 9 країн, у яких португальська мова є офіційною державною мовою. Це Ангола, Бразилія, Кабо-Верде, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Португалія, Сан-Томе і Принсіпі та Східний Тимор.

В МЗС України запевнили, що Україна зацікавлена у налагодженні співробітництва в економічній, соціальній і культурній сферах із державами-членами організації.

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