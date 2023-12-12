Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн, - Кулеба

Україна продовжує роботу із португаломовними країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Україна подала заявку на отримання статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португаломовних країн (СПК). Наші спільні цінності, засновані на принципах Статуту ООН і повазі до мовного та культурного різноманіття, дають нам інструменти для розвивитку нашої співпраці”, - написав Кулеба.

СПК — це міжнародна організація, яка об'єднує 9 країн, у яких португальська мова є офіційною державною мовою. Це Ангола, Бразилія, Кабо-Верде, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Португалія, Сан-Томе і Принсіпі та Східний Тимор.

В МЗС України запевнили, що Україна зацікавлена у налагодженні співробітництва в економічній, соціальній і культурній сферах із державами-членами організації.