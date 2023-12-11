Дмитро Кулеба: Завтра Єврокомісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених росактивів

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.
Про це в інстаграмі написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Міністр додав, що "ми давно наполягали на необхідності такого механізму". Тепер українська сторона буде "детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів".
Також Кулеба анонсував інші важливі рішення.
"Європейська Комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України", - написав міністр.
Кулеба підкреслив, що "це було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС". "Востаннє таку відверту розмову я памʼятаю у цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT", - відзначив глава МЗСУ.
Дискусії в ЄС щодо заморожених російських активів
- Наразі у ЄС заарештовано приватні російські активи на суму близько 28 мільярдів євро та ще 207 мільярдів євро від російського центрального банку. Близько 125 мільярдів євро із останньої суми належать бельгійській Euroclear. За оцінками Бельгії, у 2023-2024 роках з цієї суми вдасться отримати 2,3 мільярда євро податків. Країна заявила, що використає ці кошти для допомоги нашій державі.
- Днями з'явилася інформація, що хоча Єврокомісія і представить проєкт рішення про використання росактивів, але свої сумніви щодо реалізації ідеї озвучують у Франції, Німеччині та Бельгії. Це означає, що Україна не отримає гроші найближчим часом
- Наразі йдеться не про механізм передачі коштів нашій державі, а лише про запровадження стандартних правил поводження з такими активами у всіх державах ЄС. Для ухвалення такого законопроєкту знадобиться одностайна підтримка 27 країн-членів блоку.