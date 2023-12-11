Дмитро Кулеба: Завтра Єврокомісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених росактивів

"Наприкінці тижня нас чекають важливі рішення на саміті Євроради", - зазначив глава МЗСУ.

У вівторок, 12 грудня, Європейська комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Про це в інстаграмі написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр додав, що "ми давно наполягали на необхідності такого механізму". Тепер українська сторона буде "детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів".

Також Кулеба анонсував інші важливі рішення.

"Європейська Комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України", - написав міністр.

Кулеба підкреслив, що "це було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС". "Востаннє таку відверту розмову я памʼятаю у цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT", - відзначив глава МЗСУ.

Дискусії в ЄС щодо заморожених російських активів