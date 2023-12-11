У Раду внесли постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який майже два роки живе в США

У серпні таку постанову також реєстрували, однак далі Комітету вона не пішла.

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав із України до США ще до повномасштабного вторгнення Росії і так і не повернувся.

Постанову зареєструвала у парламенті голова партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк і Аліна Загоруйко.

Буглака планують звільнити відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції – призначення на посади та звільнення з посад членів ЦВК за поданням президента України.

Станом на 11 грудня в картці постанови вказано, що її скерували на розгляд Комітету.

У серпні цього року постанову про звільнення Буглака із ЦВК також реєстрували депутати від фракції "Європейська солідарність", однак далі Комітету вона не пішла.

Що сталося з Буглаком