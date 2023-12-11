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У Раду внесли постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який майже два роки живе в США

У серпні таку постанову також реєстрували, однак далі Комітету вона не пішла.

У Раду внесли постанову про звільнення члена ЦВК Буглака, який майже два роки живе в США
Юрий Буглак
Фото: Стоп-кадр с видео

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав із України до США ще до повномасштабного вторгнення Росії і так і не повернувся.

Постанову зареєструвала у парламенті голова партії "Слуга Народу", голова Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк і Аліна Загоруйко.

Буглака планують звільнити відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції  –  призначення на посади та звільнення з посад членів ЦВК за поданням президента України.

Станом на 11 грудня в картці постанови вказано, що її скерували на розгляд Комітету.

У серпні цього року постанову про звільнення Буглака із ЦВК також реєстрували депутати від фракції "Європейська солідарність", однак далі Комітету вона не пішла.

Що сталося з Буглаком

  • За даними ЗМІ, Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. При цьому він зберігає свою посаду. Упродовж  2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".
  • З весни 2023 року член ЦВК взяв "декретну відпустку" зі збереженням посади.
  • У серпні в Раду викликали голову ЦВК Олега Діденка через ситуацію з Буглаком.
  • Живучи за кордоном, Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення", та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав загалом у розмірі 230 тисяч гривень.
  • Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади. Моральний бік питання прокоментував так: "З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають ― я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю".
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