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Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США

Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Національному університеті оборони США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час розмови сторони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

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“Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство”, - підсумував президент України.

Що відомо про візит Зеленського до США

  • Перебуваючи з візитом у США, Президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з Джо Байденом, має зустрітися з представниками Конгресу для забезпечення підтримки нашої держави.

  • Президент США Джо Байден запросив президента України до Білого дому на зустріч. Вона має відбутися у вівторок 12 грудня. Ця зустріч має підкреслити відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від вторгнення Росії. 

  • Серед ключових тем на переговорах: продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

  • Ти часом Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.

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