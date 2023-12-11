Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США

Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Національному університеті оборони США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час розмови сторони обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

“Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство”, - підсумував президент України.

Що відомо про візит Зеленського до США