11 грудня Зеленський розпочне робочий візит до США

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.
"Президент України фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться в повідомленні.
Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.
Інформацію про візит Зеленського оприлюднив також Білий дім. За повідомленням речниці Білого Дому Карін Жан-П’єрго, президент Байден запросив Володимира Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".
"У той час як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент", - йдеться в повідомленні речниці Білого Дому.
Про підтримку з боку США і "критичний момент"
- Ще у жовтні адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон.
- Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону.
- 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.
- США наразі виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів, який може стати одним із останніх, якщо Конгрес не виділить нове фінансування. Поки що, за даними Пентагону, у Штатів залишилося для підтримки нашої держави майже $6 млрд.