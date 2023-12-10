11 грудня Зеленський розпочне робочий візит до США

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці.

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

"Президент України фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації", - йдеться в повідомленні.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Інформацію про візит Зеленського оприлюднив також Білий дім. За повідомленням речниці Білого Дому Карін Жан-П’єрго, президент Байден запросив Володимира Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".

"У той час як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент", - йдеться в повідомленні речниці Білого Дому.

Про підтримку з боку США і "критичний момент"