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Афганські таліби заявили, що Пекін офіційно прийняв їхнього посла

Китай став першою державою, яка визнала "Талібан".

Афганські таліби заявили, що Пекін офіційно прийняв їхнього посла
Забіулла Муджахід
Фото: EPA/UPG

Уряд афганських талібів заявив, що Пекін офіційно прийняв їхнього посла, передає Nikkei Asia.

Таким чином Китай став першою державою, яка визнала "Талібан".

Головний представник афганських талібів Забіулла Муджахід повідомив, що Китай затвердив Білала Карімі послом Ісламського Емірату в Китаї. 

Муджахід назвав Китай "важливим і сильним" гравцем у регіоні та зазначив, що він є постійним членом Ради Безпеки ООН.

"Китай зробив крок до взаємодії з нами", - сказав представник афганських талібів.

Щодо стосунків зі США, то Муджахід сказав, що "Ісламський Емірат намагався щосили, але Сполучені Штати Америки не хотіли хороших відносин. Вони, як і раніше, продовжують заморожувати активи Талібану, не визнаючи нас і забороняючи діяльність наших чиновників". 

У вересні Китай направив свого посла до Афганістану і таким чином продемонстрував готовність мати справу з урядом талібів.

"Китай вважає, що Афганістан не слід виключати з міжнародної спільноти. Ми сподіваємося, що Афганістан і надалі відповість на очікування міжнародного співтовариства... Ми вважаємо, що дипломатичне визнання афганського уряду стане природним, оскільки стурбованість різних сторін ефективно вирішується", - заявив минулого тижня речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. 

За словами Муджахіда, близько 20 держав підтримують дипломатів для взаємодії з Талібаном, але офіційно уряд не визнають.

Що відомо про "Талібан" в Афганістані

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