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Рішення про переговори з Україною про вступ ще не ухвалено, боротьба триватиме на засіданні Євроради, – Кулеба

Міністр закордонних справ Угорщини Сійрято не виступав, але матиме двосторонню зустріч із Кулебою. 

Рішення про переговори з Україною про вступ ще не ухвалено, боротьба триватиме на засіданні Євроради, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу був безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів із Україною про членство в ЄС. Більшість держав-членів хочуть ухвалити рішення про відкриття переговорів. 

Водночас рішення ще не ухвалено, боротьба за нього триватиме не лише найближчими днями, а і під час самого засідання Євроради. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив за результатами засідання. 

Самі члени Євросоюзу у своїх виступах підкреслювали, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС і його безпеки.

"І що якщо таке рішення не буде ухвалено, це буде удар по ЄС", – сказав Кулеба. 

Міністр вважає, що рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС відбудеться в будь-якому випадку, це питання лише часу і ціни. Він додав, що матиме двосторонню зустріч із угорським колегою. Будапешт, як відомо, розглядається як основна перешкода.

Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС

  • 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
  • Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів. 
  • Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.
  • Україна ухвалила три з чотирьох законів-вимог Євросоюзу, зокрема щодо нацменшин, на якому особливо наголошувала Угорщина. 
  • Президент України мав зустріч із угорським прем'єром Орбаном, який виступає проти початку переговорів.
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