Рішення про переговори з Україною про вступ ще не ухвалено, боротьба триватиме на засіданні Євроради, – Кулеба

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу був безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів із Україною про членство в ЄС. Більшість держав-членів хочуть ухвалити рішення про відкриття переговорів.

Водночас рішення ще не ухвалено, боротьба за нього триватиме не лише найближчими днями, а і під час самого засідання Євроради. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив за результатами засідання.

Самі члени Євросоюзу у своїх виступах підкреслювали, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС і його безпеки.

"І що якщо таке рішення не буде ухвалено, це буде удар по ЄС", – сказав Кулеба.

Міністр вважає, що рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС відбудеться в будь-якому випадку, це питання лише часу і ціни. Він додав, що матиме двосторонню зустріч із угорським колегою. Будапешт, як відомо, розглядається як основна перешкода.

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