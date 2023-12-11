Рішення про переговори з Україною про вступ ще не ухвалено, боротьба триватиме на засіданні Євроради, – Кулеба

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу був безпрецедентний рівень підтримки відкриття переговорів із Україною про членство в ЄС. Більшість держав-членів хочуть ухвалити рішення про відкриття переговорів.
Водночас рішення ще не ухвалено, боротьба за нього триватиме не лише найближчими днями, а і під час самого засідання Євроради. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив за результатами засідання.
Самі члени Євросоюзу у своїх виступах підкреслювали, що це рішення потрібно ухвалити не заради України, а заради самого ЄС і його безпеки.
"І що якщо таке рішення не буде ухвалено, це буде удар по ЄС", – сказав Кулеба.
Міністр вважає, що рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС відбудеться в будь-якому випадку, це питання лише часу і ціни. Він додав, що матиме двосторонню зустріч із угорським колегою. Будапешт, як відомо, розглядається як основна перешкода.
Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС
- 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
- Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів.
- Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.
- Україна ухвалила три з чотирьох законів-вимог Євросоюзу, зокрема щодо нацменшин, на якому особливо наголошувала Угорщина.
- Президент України мав зустріч із угорським прем'єром Орбаном, який виступає проти початку переговорів.