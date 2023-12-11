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Прем’єр Японії хоче замінити 15 міністрів через скандал з “фондом хабарів”

Жорсткі заходи навряд чи збільшать підтримку Фуміо Кісіди.

Прем’єр Японії хоче замінити 15 міністрів через скандал з “фондом хабарів”
прем’єр-міністр Японія Фуміо Кісіда
Фото: EPAUPG

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір замінити 15 міністрів та молодших міністрів, пише Bloomberg з посиланням на газету Asahi.

Таким чином Кісіда намагається стримати наслідки скандалу з резервним фондом (фондом хабарів), що загрожує паралізувати його уряд.

“Чистка від всіх посадових осіб фракції Ліберально-демократичної партії (ЛДП), яку раніше очолював покійний прем'єр-міністр Сіндзо Абе, відбулася на тлі появи підозр у тому, що група систематично приховувала політичні кошти”, − зазначає видання.

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ЛДП складається з п'яти основних фракцій, які збирають кошти й змагаються за призначення своїх членів на державні посади, причому група Абе є найбільшою. Члени фракцій мають продати певну кількість квитків на заходи зі збору коштів. Дохід від продажу повертається законодавцям. Якщо будь-яка особа або група придбає квитки на вечірку на суму понад 200 000 єн, за законом ця сума має бути зареєстрована як пожертвування.

За даними ЗМІ, законодавців підозрюють у тому, що вони не задекларували близько 10 мільйонів ієн (69 000 доларів) доходу на людину від заходів, які проводила фракція Абе.

Кісіда також планує змістити членів фракції Абе з керівних постів у партії.

“Я вживу відповідних заходів у відповідний час, щоб уникнути затримок у роботі уряду”, − заявив прем’єр.

Найвідомішими серед тих, кого збираються усунути, є міністр торгівлі Ясутосі Нісімура, який допоміг повернути Японії втрачений статус виробника мікросхем світового рівня, і головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, головний речник уряду. Перестановки, ймовірно, відбудуться після закінчення сесії парламенту в середу.

Однак невідомо, чи навіть такі різкі дії стабілізують підтримку уряду Кісіди, яка, згідно з деякими опитуваннями, є найнижчою для прем’єр-міністра Японії за понад десятиліття. Загальні вибори у Японії мають відбутися до 2025 року, однак ЛДП може змінити дату проведення, коли термін його повноважень на посаді лідера партії закінчиться у вересні або раніше.

Більше про Фуміо Кісіду

  • Після перемоги ЛДП на загальних виборах 2012 року Кісіда був призначений міністром закордонних справ. Він допоміг організувати історичний візит президента США Барака Обами до Хіросіми у травні 2016 року, і привернув увагу у 2017 році, коли з'явився разом із коміком Піко Таро, щоб просувати програму Організації Об'єднаних Націй.
  • У 2017 році Кісіда покинув кабінет міністрів, щоб очолити Раду з дослідження політики ЛДП, і ця посада традиційно розглядається як сходинка до керівництва партією.
  • 29 вересня 2021 року обраний головою Ліберально-демократичної партії Японії.
  • З 4 жовтня 2021 року - Прем'єр-міністр Японії.

Що було раніше

  • Попередні кадрові зміни в уряді Кісіда провів у вересні, рекордно призначивши п’ять жінок на посади міністрів. Очільник Кабінету міністрів замінив 11 з 19 міністрів, зберігши кілька ключових членів для підтримки стабільності. 
  • У травні Кісіда звільнив свого старшого сина Сетаро з посади особистого секретаря з політичних питань після того, як стало відомо про його вечірку в офіційній резиденції,
  • Підтримка Кісіди у жовтні стала найнижчою за два роки через інфляцію, ситуацію не врятували навіть податкові знижки та додаткові виплати.
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