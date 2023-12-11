Прем’єр Японії хоче замінити 15 міністрів через скандал з “фондом хабарів”

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір замінити 15 міністрів та молодших міністрів, пише Bloomberg з посиланням на газету Asahi.

Таким чином Кісіда намагається стримати наслідки скандалу з резервним фондом (фондом хабарів), що загрожує паралізувати його уряд.

“Чистка від всіх посадових осіб фракції Ліберально-демократичної партії (ЛДП), яку раніше очолював покійний прем'єр-міністр Сіндзо Абе, відбулася на тлі появи підозр у тому, що група систематично приховувала політичні кошти”, − зазначає видання.

ЛДП складається з п'яти основних фракцій, які збирають кошти й змагаються за призначення своїх членів на державні посади, причому група Абе є найбільшою. Члени фракцій мають продати певну кількість квитків на заходи зі збору коштів. Дохід від продажу повертається законодавцям. Якщо будь-яка особа або група придбає квитки на вечірку на суму понад 200 000 єн, за законом ця сума має бути зареєстрована як пожертвування.

За даними ЗМІ, законодавців підозрюють у тому, що вони не задекларували близько 10 мільйонів ієн (69 000 доларів) доходу на людину від заходів, які проводила фракція Абе.

Кісіда також планує змістити членів фракції Абе з керівних постів у партії.

“Я вживу відповідних заходів у відповідний час, щоб уникнути затримок у роботі уряду”, − заявив прем’єр.

Найвідомішими серед тих, кого збираються усунути, є міністр торгівлі Ясутосі Нісімура, який допоміг повернути Японії втрачений статус виробника мікросхем світового рівня, і головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, головний речник уряду. Перестановки, ймовірно, відбудуться після закінчення сесії парламенту в середу.

Однак невідомо, чи навіть такі різкі дії стабілізують підтримку уряду Кісіди, яка, згідно з деякими опитуваннями, є найнижчою для прем’єр-міністра Японії за понад десятиліття. Загальні вибори у Японії мають відбутися до 2025 року, однак ЛДП може змінити дату проведення, коли термін його повноважень на посаді лідера партії закінчиться у вересні або раніше.

Більше про Фуміо Кісіду

Після перемоги ЛДП на загальних виборах 2012 року Кісіда був призначений міністром закордонних справ. Він допоміг організувати історичний візит президента США Барака Обами до Хіросіми у травні 2016 року, і привернув увагу у 2017 році, коли з'явився разом із коміком Піко Таро, щоб просувати програму Організації Об'єднаних Націй.

У 2017 році Кісіда покинув кабінет міністрів, щоб очолити Раду з дослідження політики ЛДП, і ця посада традиційно розглядається як сходинка до керівництва партією.

29 вересня 2021 року обраний головою Ліберально-демократичної партії Японії.

З 4 жовтня 2021 року - Прем'єр-міністр Японії.

Що було раніше