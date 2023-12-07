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Японія виділить Україні близько 4,5 млрд доларів додаткових коштів на відновлення країни

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр країни.

Японія виділить Україні близько 4,5 млрд доларів додаткових коштів на відновлення країни
прем’єр-міністр Японія Фуміо Кісіда
Фото: EPAUPG

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів, щоб допомогти постраждалій від війни Україні у її зусиллях з відновлення, повідомляє Kyodo. 

Також за підсумками саміту "Групи семи" сторони оприлюднили спільну заяву. Серед іншого, було оголошено про намір до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази і посилювати інші санкції проти Росії.

  • На початку листопада МЗС Японії заявило, що підтримка G7 України не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході.
  • 20 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Японія надасть Україні 160 млн євро на проєкти економічного відновлення. Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.
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