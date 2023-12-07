Японія виділить Україні близько 4,5 млрд доларів додаткових коштів на відновлення країни

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів додаткових коштів, щоб допомогти постраждалій від війни Україні у її зусиллях з відновлення, повідомляє Kyodo.
Також за підсумками саміту "Групи семи" сторони оприлюднили спільну заяву. Серед іншого, було оголошено про намір до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази і посилювати інші санкції проти Росії.
- На початку листопада МЗС Японії заявило, що підтримка G7 України не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході.
- 20 листопада прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Японія надасть Україні 160 млн євро на проєкти економічного відновлення. Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.