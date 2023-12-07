За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів, 18 танків та 33 БПЛА

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 336230 (+1120) осіб

танків ‒ 5618 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 10482 (+26)

артилерійських систем – 8045 (+21)

РСЗВ – 919 (+0)

засоби ППО ‒ 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)

крилаті ракети ‒ 1571 (+1)

кораблі /катери ‒ 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29)

спеціальна техніка ‒ 1156 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.