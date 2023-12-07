За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів, 18 танків та 33 БПЛА

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 336230 (+1120) осіб
- танків ‒ 5618 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 10482 (+26)
- артилерійських систем – 8045 (+21)
- РСЗВ – 919 (+0)
- засоби ППО ‒ 605 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
- крилаті ракети ‒ 1571 (+1)
- кораблі /катери ‒ 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29)
- спеціальна техніка ‒ 1156 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.