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За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів, 18 танків та 33 БПЛА

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1120 російських окупантів, 18 танків та 33 БПЛА
Фото: скрин відео

За минулу добу Сили оборони України знищили ще 1120 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 336230 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 336230 (+1120) осіб
  • танків ‒ 5618 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 10482 (+26)
  • артилерійських систем – 8045 (+21)
  • РСЗВ  – 919 (+0)
  • засоби ППО  ‒ 605 (+0) 
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
  • крилаті ракети  ‒ 1571 (+1)
  • кораблі /катери  ‒ 22 (+0)
  • підводні човни  - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10561 (+29)
  • спеціальна техніка  ‒ 1156 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

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