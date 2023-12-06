Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива

LB.ua нагадує, чим "прославився" колаборант і пропагандист, який закінчив життя в підмосковній кучугурі.

Однак українські спецслужби, як бачимо, привели до виконання інший вирок.

Кива переховувався на території Росії і був оголошений у міжнародний розшук. Цьогоріч у серпні екснардепу-втікачу повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу. А три тижні тому Личаківський райсуд Львова завершив розгляд кримінального провадження відносно екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви , заочно засудивши його до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сьогодні, 6 грудня, джерела LB.ua повідомили, що в котеджному містечку Одінцово під Москвою СБУ в результаті спецоперації ліквідувала зрадника Іллю Киву .

Фото: соцмережі

Відомий медіа та громадськості послужний список Киви починається з курйозу: він був засуджений за отримання хабаря на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

Курйози, скандали і непорозуміння супроводжували Киву решту життя. У вересні 2014 року Ілля Кива став співробітником Полтавської міліції, очолив батальйон територіальної оборони "Полтавщина", але незабаром позбувся посади через бунт підлеглих. У грудні 2014 року його призначили заступником начальника ГУМВС Донецької області. Були в біографії Киви й проблиски, скажімо, в лютому 2015 року він керував операцією, під час якої співробітники МВС України евакуювали з Дебальцева та прилеглих до нього населених пунктів понад тисячу мирних мешканців (з них 400 дітей, громадян похилого віку та інвалідів). Також вони брали участь у виведенні з можливого оточення 36 військовослужбовців спецбатальйону МВС "Світязь" та 34 військовослужбовців ЗСУ.

У червні 2015 року Кива перейшов на посаду заступника начальника УМВС Херсонської області, яку обіймав до призначення головним борцем із наркотиками — із жовтня 2015-го по травень 2016 року він очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

З листопада 2015 року, коли набув чинності закон про Нацполіцію, всі працівники органів внутрішніх справ зобов'язані були пройти переатестацію, однак Кива її не пройшов. У квітні 2015 року тодішня голова Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що подасть главі МВС документи для звільнення Киви. Причиною стало його інтерв'ю виданню "Країна", в якому він сказав, що "рано чи пізно" його "все одно завалять" АТОшники, "яким нічим зайнятися, а рука до автомата звикла".

Фото: Александр Ратушняк

Під тиском громадськості тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Кива перейде на іншу роботу.

У 2017 році Кива виринув уже як організатор під патронатом МВС напівзаконного воєнізованого формування "Безпека життя", яке використовували як "тітушок" у мітингах на боці забудовників та зокрема у контрмітингу під САП на підтримку закриття справи "Рюкзаків Авакова". У жовтні 2018 року структуру розформували.

Того ж року, до того, як стати нардепом від ОПЗЖ, Кива оголосив себе лідером Соціалістичної партії, а в 2019-му навіть балотувався як член СПУ в президенти України. Набрав аж 0,03% (5869) голосів.

У 2019 році Ілля Кива був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Опозиційна платформа - За життя” (номер 34 у списку). Був одним із найактивніших опезежистів.

Фото: Макс Левин

15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером "антифашистського руху", і стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Нардеп пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

У листопаді тодішній голова МВС Денис Монастирський позбавив Киву права на нагородну зброю за "негідну поведінку". Кива заявив, що його позбавили і звання кандидата наук. Дисертацію Кива захистив за півроку до того, в квітні 2021-го — "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". Однак в Міносвіти зі свого боку уточнили, що не позбавляли Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджували його.

У грудні 2021-го народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива на телеканалі "Росія 1" виправдав окупацію українського Криму і виступив за злиття України з РФ. Він заявив, що Україна має бути частиною єдиної союзної держави з Росією, і РФ, мовляв, через вісім років прийшла забрати її.

А 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення, Кива в етері РосТБ закликав росіян "звільнити Україну". До слова, ще до початку вторгнення він виїхав до Іспанії, звідки перебрався до Росії.

Фото: Макс Требухов

У березні 2022-го Киву позбавили депутатського мандата.

У жовтні СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким Кива керував із РФ.

Цьогоріч у серпні екснардепу-втікачу повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу.

За даними слідства, колишній народний обранець у січні-лютому 2022 року опублікував у своєму Telegram-каналі матеріали, які містять публічні заклики до ведення агресивної війни в Україні і зміни шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу. Згідно з висновком експертизи, його висловлювання мають пропагандистський характер, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої і містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності.

У листопаді Личаківський райсуд Львова завершив розгляд кримінального провадження відносно екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

13 листопада суд ухвалив обвинувальний вирок у справі. Киву визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації);

ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України);

ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади);

ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.

Остаточно суд призначив екснардепу покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховувався на території Росії і був оголошений у міжнародний розшук.

6 грудня його знайшли мертвим.