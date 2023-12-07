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Заблоковані у Польщі фури масово переправлятимуть до України залізницею

До відправки готовий тестовий поїзд із завантаженими 23 контрейлерними вагонами з фурами.

Заблоковані у Польщі фури масово переправлятимуть до України залізницею
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

В "Укрзалізниці" підтвердили готовність переправляти заблоковані на польсько-українському кордоні фури. 

Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, польські митники наразі проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, що стоїть  на переході Ізов – Хрубешув. Свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального, повідомив на зустрічі з агроекспортерами в четвер. Про це повідомляє Interfax-Україна. 

Наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання, зокрема, щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

Як тільки тестовий поїзд пройде і все буде добре, планують зробити це масово. 

Також в "Укрзалізниці", що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Чому важливо розблокувати українсько-польський кордон:

Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні.

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