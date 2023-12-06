13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Ще одна бавовна в Криму: СБУ й ГУР МО уразили Морський нафтовий термінал у Феодосії
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
Зеленський звернеться до Сенату США щодо допомоги Україні: щоб "почути прямо, що саме поставлено на карту"
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
У Миколаївському соборі на Тернопільщині відбулася служба ПЦУ українською мовою – уперше за 191 рік
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Співробітники двох українських вокзалів отримали обладнання для спілкування з пасажирами з порушеннями слуху

В 2024 році проєкт планується масштабувати на вокзали з великим потоком пасажирів.

Співробітники двох українських вокзалів отримали обладнання для спілкування з пасажирами з порушеннями слуху
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Від 1 грудня працівники інфозон вокзалів Києва та Львова отримали планшети, на яких встановлена програма для пасажирів з порушеннями слуху.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Програма дозволяє спілкуватися співробітникам вокзалу з пасажирами за допомогою української жестової мови. Для цього працівник звертається до перекладача через відеозв'язок, забезпечуючи комфортне спілкування без будь-яких бар'єрів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в 2024 році проєкт планується масштабувати на вокзали з великим потоком пасажирів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Пресслужба Укрзалізниці нагадала, що на залізничних вокзалах Києва та Львова діють інформаційні зони, де фахівці готові надати пасажирам допомогу. Вони можуть, зокрема, викликати вокзального помічника, який супроводить подорожуючих з числа маломобільних груп населення до поїзда або вокзалом.

Що нового у Укрзалізниці:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies