Співробітники двох українських вокзалів отримали обладнання для спілкування з пасажирами з порушеннями слуху

В 2024 році проєкт планується масштабувати на вокзали з великим потоком пасажирів.

Від 1 грудня працівники інфозон вокзалів Києва та Львова отримали планшети, на яких встановлена програма для пасажирів з порушеннями слуху.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Програма дозволяє спілкуватися співробітникам вокзалу з пасажирами за допомогою української жестової мови. Для цього працівник звертається до перекладача через відеозв'язок, забезпечуючи комфортне спілкування без будь-яких бар'єрів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в 2024 році проєкт планується масштабувати на вокзали з великим потоком пасажирів.

Пресслужба Укрзалізниці нагадала, що на залізничних вокзалах Києва та Львова діють інформаційні зони, де фахівці готові надати пасажирам допомогу. Вони можуть, зокрема, викликати вокзального помічника, який супроводить подорожуючих з числа маломобільних груп населення до поїзда або вокзалом.

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