Тиждень тестування на ВІЛ рятує людські життя

У світі понад 37 мільйонів людей живуть з ВІЛ. І майже 6 мільйонів з них не знають, що мають вірус. Тестування допомагає виявляти збудника та вчасно розпочати лікування.

З 20 по 26 листопада одночасно на п'яти континентах у понад 40 країнах світу пройшов Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Щороку українська медична спільнота приєднується до ініціативи. Лікарі та лікарки заохочують людей перевіряти свій імунний статус. Це звичайна турбота про себе та людей довкола. А також можливість вчасно розпочати лікування, якщо тест на ВІЛ виявився позитивний.

Традиційно громадська спілка «Твій сімейний лікар» за підтримки Центру громадського здоров’я України, «100% життя» — Мережа ЛЖВ, Coalition PLUS та HealthLink об'єднали 36 лікарів і лікарок з 12 областей України, які протягом тижня тестували людей на ВІЛ.

Медики та медикині надихали свої спільноти власним прикладом. І також тестувались, аби показати, що ВІЛ стосується кожного і кожної. Він не обирає за статусом, статтю та расою. Людина може жити з ВІЛ роками й не знати цього. Ось чому тестування надважливе для усіх. Ви також можете протестуватись на ВІЛ вже сьогодні. Це можна зробити безоплатно у свого сімейного лікаря чи лікарки, або ж у пунктах тестування на ВІЛ та кабінетах «Довіри». Подбайте про себе. Ви та ваше здоров’я — важливі.

Як пройшов тиждень тестування в Україні. Розповідають лікарі та лікарки

Леся Онищук, АСМ 2, Львівське ТМО 3

Люди охоче проходили тестування. Експрес-тест допомагає протестуватись не лише на ВІЛ, а також на вірусні гепатити. Це прекрасна ініціатива, що допомагає виявляти людей з ВІЛ і вчасно їх лікувати. Головне — на людей не тиснути. Вони мають самі обрати, робити тест чи ні. Якщо людина довіряє лікарю чи лікарці, то і тест вона охоче погодиться зробити. Бо знає — медик чи медикиня поганого не порадять. Лікарі та лікарки також мають тестуватись. Це обов’язково. До прикладу, якщо ви говорите людям, що теж тестуєтесь, у них виникає більша довіра до тестування. «Почати з себе» — це правило у тиждень тестування дуже актуальне. Але не потрібно чекати щороку 20–26 листопада, щоб це втілити у свою роботу, починайте сьогодні!

Олександр Прокопчук і лікарі й лікарки КП «Золотоніський міський центр ПМСД»

Тиждень тестування в Золотоноші пройшов продуктивно. Спочатку протестувались на ВІЛ лікарі й лікарки. Потім естафету підхопили наші медичні сестри. Не забували ми й про пацієнтів і пацієнток. Невдовзі протестуємо людей з міського центру контролю та профілактики хвороб та з міської ради. Звідти до нас теж надійшли запити. З кожним роком люди свідоміше ставляться до свого здоров’я та охочіше тестуються на ВІЛ, щоб знати свій статус. Це важливо. Саме у такий спосіб ми можемо знизити передачу вірусу.

Вікторія Полійчук, КНП ЦПМСД ПАЛАНСЬКОЇ СР

Я завжди кажу, що тестування на ВІЛ — це швидко і зручно. Мовляв, поки ми з вами говоримо, за кілька хвилин отримаємо результат і будемо точно знати ваш ВІЛ-статус. Я радію, що тестую людей. Бо виявлений позитивний результат — це врятоване людське життя. Думаю, з часом люди охочіше тестуватимуться, бо розумітимуть, для чого це. Наше лікарське завдання — якомога більше розповідати людям про ВІЛ.

ВІЛ та Україна. Що потрібно знати?

В Україні майже 300 тисяч людей живуть з ВІЛ. Половина з них дізнаються про свій статус вже у розгорнутих станах хвороби, коли ВІЛ переходить у СНІД та подолати його вже неможливо. Україна й досі має високий рівень поширення ВІЛ і знаходиться на другому місці у Східній Європі. Водночас медична система може протистояти вірусу й допоможе зберегти комфортне життя людей з ВІЛ.

Найперше — це тестування. Ви можете безоплатно протестуватись у сімейного лікаря чи лікарки, або ж обирайте найближчий заклад за цим посиланням, де теж можна безоплатно обстежитись на ВІЛ. Якщо результат тесту виявиться позитивний — це не вирок. Ви можете прожити довге, повноцінне життя, якщо лікуватиметесь антиретровірусною терапією. Вона пригнічує розмноження ВІЛ в організмі та відновлює функції імунної системи. Сьогодні в Україні сотні тисяч людей приймають АРТ. Антиретровірусні препарати повністю забезпечує держава. Для усіх українців й українок вони безоплатні.

Не відкладайте тестування на ВІЛ. Протестуйтесь і збережіть своє життя вже сьогодні. Якщо у вас виявили ВІЛ — будьте прискіпливими до свого здоров'я. Любіть себе у різних станах. Отримуйте безоплатну терапію проти ВІЛ і живіть далі повноцінне життя.

«Тиждень тестування на ВІЛ 2023» реалізується громадською спілкою «Твій сімейний лікар» за підтримки Центру громадського здоров’я України, «100% життя» — Мережа ЛЖВ, Coalition PLUS та HealthLink.

#РазомНеСтрашно

#ТестуйсяВІЛьно

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