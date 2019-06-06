В Украине вступили в силу новые стандарты лечения ВИЧ

Отныне все люди с ВИЧ имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Министерство здравоохранения утвердило новый протокол по лечению и профилактике ВИЧ-инфекций. Об этом сообщается в пресс-центре Минздрава.

5 июня 2019 года Министерство здравоохранения Украины Приказом №1292 утвердило новый клинический протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

С этого момента все люди с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Отмечается, что этот приказ официально утвердил рекомендации Минздрава по лечению 2018 года и рекомендации по тестированию 2016 года.

Новый протокол предусматривает диагностирование ВИЧ только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а соответственно, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции.

Кроме этого, инновация заключается в том, что лечением предусмотрено комплексное предоставление медуслуг по выявлению, профилактике и лечению инфекции.

Протокол основан на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья.

Напомним, Министерство здравоохранения предлагает рассчитывать тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ.

Данный проект размещен на сайте ведомства для общественного обсуждения в рамках подготовки перехода от донорского (преимущественно за счет средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) к государственному финансированию этих услуг.