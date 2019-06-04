Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
​LTV: владелец украинского банка попался в Риге с крупной суммой наличных
Стало известно, почему Олег Блохин был на финале Лиги Европы в инвалидном кресле
Стало известно, почему Олег Блохин был на финале Лиги Европы в инвалидном кресле
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Украина и война
Украина и война
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Эпидемия кори в Украине не прекращается: 1310 новых случаев болезни

Киев и область лидируют по количеству больных корью.

Эпидемия кори в Украине не прекращается: 1310 новых случаев болезни
Фото: avopix.com

На прошлой неделе в Украине заболели корью 1310 человек - 643 взрослых и 667 детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, с 24 по 30 мая больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных), Киеве (128), Киевской (128), Хмельницкой (93) и Тернопольской (82) областях.

С начала года корью заболели более 52 тыс. человек, от осложнений кори умерли 17 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Минздрав напоминает, что от кори нет специфического лечения, облегчить течение болезни или избежать ее можно только путем вакцинации. С середины мая Минздрав снял возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также