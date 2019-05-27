Минздрав "отправил в отставку" электрофорез, парафинотерапию и глиняные ванны

И ввел новые должности медицинского реабилитолога, физического терапевта, эрготерапевта и их ассистентов.

Министерство здравоохранения вводит новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта". В связи с этим в прошлом останутся методы реабилитации, которые не имеют доказанной эффективности: электрофорез, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

"В Украине появятся врачи физической и медицинской реабилитации, физические и эрготерапевты. Они не будут "лечить" ваннами с глиной, парафином или током, а командно будут восстанавливать функциональные возможности человека", - сказано в сообщении.

Работа новых специалистов в первую очередь будет направлена не на само заболевание или травму пациента, а на работу по устранению ограничений деятельности из-за этого заболевания или травмы.

С помощью комплекса физических упражнений и других доказательных методов, специалисты обеспечат активную физическую реабилитацию для улучшения деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличения силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений, восстановления или компенсации нарушенных или отсутствующих функций.

Соответствующие изменения в приказ от 28 октября 2002 года № 385 "Об утверждении перечней учреждений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей, должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием, должностей специалистов в области здравоохранения и должностей специалистов в области охраны здоровья в учреждениях здравоохранения "зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины.

Эти изменения позволят сформировать мультидисциплинарные реабилитационные команды и продолжить внедрение доказательной реабилитации в Украине.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин утвердил концепцию развития экстренной медицинской помощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране.

Полностью эта концепция развития должна воплотится через 5 лет. Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.