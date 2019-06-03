На сэкономленные госсредства Минздрав закупит лекарства от редких заболеваний

Министерство здравоохранения сообщило закупочную организацию ПРООН о дополнительной закупке препаратов для редких болезней, поскольку министерство сэкономило деньги благодаря закупкам через международные организации.

Об этом информирует пресс-центр Кабмина.

Эксперты и специалисты Постоянной рабочей группы Минздрава по вопросам профильного сопровождения закупок проанализировали остатки, среднемесячное потребление лекарств и мед. изделий, приняли решение о дополнительной закупке препаратов на сумму сэкономленных средств.

В частности, на эти средства решили закупить дополнительные объемы таких препаратов: Силденафил и Бозентан (для лечения ЛАГ), Самотропин (для лечения нанизма), Имиглюцеразу (для лечения болезни Гоше) и средства для открытых ран (БЭ).

Кроме того, Минздрав уже подписал договор с организацией ПРООН на закупку лекарств по направлению первичных иммунодефицитов (ПИД) для детей и для взрослых.

Также отмечается, что Министерство здравоохранения совместно с Киевской школой экономики разработало специальную методику определения потребностей лекарств, чтобы каждый пациент мог получить препараты, закупленные за средства государственного бюджета.

Расчеты по обновленным методикам основываются на фактическом формировании реестров пациентов (за исключением персональных данных) с указанием их типа болезни, веса, возраста и тому подобное. То есть запрос на лекарства формируется под каждого отдельного пациента.

Такой способ сбора потребности уже доказал свою эффективность, хотя на реализацию этой методики требовалось больше времени. Система не позволяет вносить недостоверные данные, а это значит, что уменьшаются риски искусственного завышения потребности в лекарствах.

Начиная с этого года, средства будут направляться на максимально возможное при существующих объемах финансирования обеспечения потребности конкретного пациента.

Отмечается, что благодаря эффективным закупкам и обновленному планированию, Минздрав сэкономил более 1,7 миллиарда гривен.

Впервые в бюджете на 2019 были выделены средства для взрослых с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) и первичными иммунодефицитами (ПИД). Ранее пациенты с этими диагнозами обеспечивались лечением только до 18 лет.

Напомним, "Феофанию" и другие медицинские заведения в подчинении Госуправделами и Нацакадемии медицинских наук могут вывести из-под медреформы. Соответствующий законопроект №10231 поддержал правительственный комитет по экономическим вопросам.

Минздрав не согласен с таким решением, он настаивает, что ведомственные медицинские учреждения, в том числе депутатская больница "Феофания", должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом".